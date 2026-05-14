Escar Filo’nun satışına Rekabet Kurulu’ndan onay çıktı
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. şirket sermayesinin yüzde 77,62'sinin 142 milyon dolar bedelle Bulls Yatırım Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin Rekabet Kurulu onayladı.
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) şirketin çoğunluk paylarının satışı ve Rekabet Kurulu izni hakkında açıklama yaptı.
Şirket mevcut pay sahiplerinden Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo ve Nora Karakaş'ın Escar Filo Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğu, şirket sermayesinin yüzde 77,62'sini temsil eden payların Bulls Yatırım Holding A.Ş.'ye 142 milyon dolar bedelle satışına ilişkin pay devri sözleşmesi imzalandığını hatırlattı.
Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmıştı
Bu doğrultuda imzalanan sözleşmeye istinaden gerekli izinlerin ve onayların alınması amacıyla Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmıştı.
Escar Filo, söz konusu başvuru kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Rekabet Kurulu tarafından işleme izin verildiği 14.05.2026 tarihinde şirkete bildirildi.