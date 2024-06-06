ESCON Enerji, Mitsubishi Heavy Industries ile Asya-Pasifik pazarına giriyor

ESCON Enerji, Türkiye ve çevre ülkelerde temsilciliğini yürüttüğü Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ile Asya-Pasifik pazarına açılıyor. İlk etapta Singapur’daki üç firmanın enerji verimliliği projelerine yönelik saha ziyaretleri yaptıklarını söyleyen ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, “Böylece Asya-Pasifik pazarına giren ilk Türk enerji hizmet şirketi olurken hizmet verdiğimiz ülke sayısını da 13’e çıkardık. Hedefimiz MHI ile birlikte Singapur’un ardından başta Endonezya, Malezya ve Tayland olmak üzere Asya Pasifik pazarında büyüyüp derinleşmek” dedi.

Türkiye’nin ilk ve tek global enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) partnerliğinde Asya-Pasifik pazarına açılıyor. Pazara, MHI Asya-Pasifik’in genel merkezinin bulunduğu Singapur’dan giriş yapan ESCON Enerji, ilk etapta bu ülkedeki üç firmanın enerji verimliliği projelerine yönelik saha ziyareti gerçekleştirdi.

Onur Ünlü: “Singapur hizmet vermeye başladığımız 13’üncü ülke”

Singapur’un ardından diğer Asya-Pasifik ülkeleri için de fizibilite çalışmalarına başladıklarını belirten Ünlü şöyle devam etti; “Önümüzdeki dönemde yine MHI partnerliğinde başta Endonezya, Malezya ve Tayland olmak üzere bölgedeki pazarlarda faaliyet göstermeyi hedefliyoruz. Bu pazara giriş yapan ilk Türk enerji hizmet şirketiyiz. Dünyanın öncelikli gündemlerinden biri olan yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği alanında ülkemiz sınırlarını aşıp farklı coğrafyalara ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Asya Pasifik pazarıyla birlikte Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına ağırlık vermeye de devam edeceğiz.”

Bu yıl 20’nci yaşını kutlayan ESCON Enerji, bu zamana kadar aralarında Ukrayna, Romanya, İngiltere ve Katar’ın da olduğu 13 ülkede 1.100’ün üzerinde endüstriyel işletmeye hizmet verdi.