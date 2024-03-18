Escort Teknoloji, Dalio’ya ortak oluyor
Escort Teknoloji, Dalio Teknoloji'ye yüzde 5 oranında iştirak edilmesine karar verdi.
Escort Teknoloji, Dalio Teknoloji'ye yüzde 5 oranında ortak olacak. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“ Yüzde 100 bağlı ortaklığımız Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den alınan bilgiye göre; yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejimiz doğrultusunda, Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 31.960.000 TL şirket değerlemesi üzerinden 1.598.000 TL karşılığında %5 iştirak edilmesine karar verildi.”