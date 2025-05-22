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Esenboğa Havalimanı, net sıfır emisyon hedefinde seviye atladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyon (ACA) programı kapsamında Seviye 4+ sertifikasını aldı.

Haber Merkezi
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Esenboğa Havalimanı, net sıfır emisyon hedefinde seviye atladı
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Ankara Esenboğa Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyon (ACA) programı kapsamında Seviye 4+ sertifikası aldı. 

En çevreci 70 Havalimanı arasında

Türkiye’nin ilk karbon nötr havalimanı olan Esenboğa, bu seviyeye ulaşan ilk havalimanı da olurken dünyanın en çevreci 70 havalimanı arasına girdi.  
 
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “Ankara Esenboğa, 2014’te Türkiye’nin ilk karbon nötr havalimanı olmuştu. Şimdide de Havalimanı Karbon Akreditasyonu programında Türkiye’den ilk kez Seviye 4+ sertifikası almaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün itibariyle portföyümüzde yer alan dört havalimanı karbon nötr, toplam 11 havalimanımız ise Havalimanı Karbon Akreditasyonu ( ACA) programı kapsamında yer alıyor. Yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızla net sıfır hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Havacılık sektörünün iklimle mücadelesine katkı sunmak adına tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

"Büyük gurur duyuyoruz"

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec “TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı’nın, net sıfır hedefi doğrultusunda Türkiye havacılığına öncülük etmesinden büyük gurur duyuyoruz. Havalimanının, Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında Seviye 4+ sertifikasına ulaşması, Türkiye havacılığında karbon yönetimi alanında gelinen en ileri düzeyi temsil ediyor.Bu önemli başarı, havalimanının 2010 yılında programa katılmasıyla başlayan güçlü ve kararlı iklim eylemi taahhüdünün bir sonucu. Devam eden CO₂ azaltımı, küresel iklim hedefleriyle uyumlu sağlam emisyon hedefleri ve uzun vadeli bir karbon yönetim planıyla bu yeni kilometre taşı; karbonsuzlaşma yolunda hem güçlü bir iradeyi hem de sürdürülebilir çabaları ortaya koyuyor. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda çalışan tüm ekibi içtenlikle kutluyoruz” dedi.

Havalimanı Karbon Akreditasyonu programı ACI EUROPE tarafından 2009’da başlatıldı. Bugün tüm dünyada 645 havalimanı programa kapsamında yer alıyor.

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