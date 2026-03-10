Esenyurt’taki hayalet evler gündem olmuştu: Yeşil Yapı, Yeşil GYO iflası sonrası açıklama yaptı

Yeşil Yapı Endüstrisi, Yeşil GYO hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verilmiş olması nedeniyle bilgilendirme yaptı. Şirket, Yeşil GYO'da iflas kararının diğer operasyonlarına olumsuz etki yapmasını beklemediğini belirtti.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

"Grup şirketlerimizden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında 05.03.2026 tarihinde mahkeme tarafından iflas kararı verilmiştir. Söz konusu gelişmeye ilişkin olarak yatırımcılarımızın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Şirketimizin, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nezdinde kullanmış olduğu krediler bakımından kefaleti bulunmaktadır.

"Teminatların değeri kredi tutarının yaklaşık 10 katı seviyesinde"

Diğer taraftan, kredi borçlusu olan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından söz konusu krediler karşılığında bankalara kendi mülkiyetinde bulunan taşınmazlar teminat olarak verilmiş olup, söz konusu teminatların toplam değerinin kredi tutarının yaklaşık 10 katı seviyesinde olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede mevcut teminat yapısı dikkate alındığında, ilgili kredi yükümlülüklerinin öncelikle kredi borçlusu tarafından gösterilen teminatlardan karşılanması beklenmekte olup, şirketimizin kefaletinden kaynaklı bir finansal yük oluşması öngörülmemektedir.

Şirketimizin finansal yapısı güçlü olup, 1,7 milyar TL ödenmiş sermaye, yaklaşık 5,2 milyar TL özkaynak ve 5,5 milyar TL aktif büyüklüğe sahiptir. Ayrıca şirketimizin, piyasa değeri 440 milyon ABD Doları seviyesinde olduğu takdir edilen Yeşil Global Enerji A.Ş.'de yaklaşık %29 oranında iştirak payı bulunmaktadır.

"İnşaatlar 2018'de durdu"

Şirketimiz geçmiş dönemde Innovia-4 Projesi'nin müteahhitlik hizmetlerini üstlenmiş olup, söz konusu projede inşaat faaliyetlerine 2018 yılında ara verilmiştir. Buna rağmen şirketimizin faaliyetlerinde herhangi bir duraksama yaşanmamış olup, şirketimiz faaliyetlerini güçlü varlık yapısı kesintisiz şekilde sürdürmüştür.

Halihazırda Şirketimiz piyasa değeri 1 milyar USD'nin üzerinde olan İstanbul Tower-205 Projesi'nin müteahhitlik hizmetlerini yürütmeye devam etmektedir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, grup şirketlerimizden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında verilen iflas kararının Şirketimizin finansal durumu, nakit akışı, faaliyetleri ve operasyonları üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunması beklenmemektedir. Şirketimizin mevcut yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi ve faaliyetlerini sürdürme kabiliyeti üzerinde herhangi bir olumsuzluk öngörülmemektedir."