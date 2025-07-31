ESG Sürdürülebilirlik Danışmanlığı YKB Türker Naslı: Karbon hesaplamaları şeffaf ve güvenilir olmalı

ANKARA

ESG Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Türker Naslı, Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) düzenlemelerinin şirketlerin sadece çevre politikaları açısından değil, ticari olarak da uyum sağlamaları gereken bir geçiş süreci olduğunu belirtti. Firma olarak sürece uyum, regülasyon takibi, sektörel risk analizi, karbon ayak izi ölçümü, raporlama prosedürleri ve tedarik zinciri adaptasyonu dahil uçtan uca danışmanlık sunduklarını belirten Naslı, her bir firma için üretim süreci, tedarikçi ve lojistik zincirini analiz ettiklerini; CBAM yükümlülüklerine özel veri yönetim sistemleri kurmalarına destek verdiklerini kaydetti.

Doğru hesaplama, şeffaflık, güvenilirlik gerekli

Sürdürülebilirlik temelli raporlama ve veri üretiminin başta AB olmak üzere muhatap ülkelerince uluslararası standartlarda, şeffaf, güvenilir ve doğru olması gerektiğinin altını çizen Türker Naslı, bu nedenle uluslararası standartları uyguladıklarını belirtti. Naslı, “Karbon hesaplamaları, rekabet gücü ve itibar yönetimi için şeffaf ve güvenilir olmalıdır. Bu nedenle hizmetlerimizde uluslararası ISO 14064-1 standardına uygun kurumsal sera gazı envanteri, ISO 14067’ye dayalı ürün bazlı karbon ayak izi (PCF) hesaplamaları ve ISO 14040/44 uyumlu yaşam döngüsü analizi (LCA) süreçlerini uyguluyoruz. Ayrıca EN 15804 gibi AB uyumlu yapı malzemeleri PCR'larıyla (Product Category Rules-Ürün Kategori Kuralları), EPD (Environmental Product Declaration-Çevresel Ürün Beyanı) hazırlığı desteği sağlıyoruz. Böylece firmalar, müşterilerine veya düzenleyici kurumlara doğrulanabilir ve karşılaştırılabilir karbon verisi sunabiliyoruz” dedi.

“Avrupalı alıcılar kalite yanında sürdürülebilirlik temelli raporlara da bakıyor”

Avrupa’daki çok sayıda alıcının sadece ürün kalitesine değil, ESG’nin sunduğu performans verilerine de baktığını kaydeden Türker Naslı, firmalara kapsamlı bir hizmet sunduklarının altını çizdi. Naslı, “Bu nedenle, şirketlere, GRI (Global Reporting Initiative-Küresel Raporlama Girişimi) standartlarına uygun sürdürülebilirlik raporu hazırlama, CDP (Carbon Disclosure Project-Karbon Saydamlık Projesi) iklim raporlaması başvuru desteği, SBTi (Science Based Targets initiative-Bilim Bazlı Hedefler Girişimi) gibi taahhüt süreçleri ve ISO 14064/ISO 14067 sertifikasyon süreçlerinin yönetimi için kapsamlı bir yol haritası sunuyoruz. Raporlama süreçlerini şeffaf veri toplama, tedarikçi eğitimleri ve dahili kapasite geliştirme adımlarıyla destekliyoruz” dedi.

Karbon emisyonlarının ölçümü kadar, azaltılmasının da önem taşıdığına da değinen Türker Naslı, firmaların enerji tüketim analizleri, verimlilik fırsatları, yenilenebilir kaynaklara geçiş fizibiliteleri, karbon nötr hedefine uyumlu proje tasarımları yaptıklarını ayrıca, karbon piyasaları, karbon kredisi geliştirme ve sertifikalandırma danışmanlığı verdiklerini anlattı.

“AB fonlarından yararlanmak için de destek veriyoruz”

Yeşil Mutabakat uyum yatırımlarının maliyetli olduğunu belirten Türker Naslı, KOBİ’lerin AB Horizon Europe, IPA, IPARD veya COSME gibi fonlardan yararlanabilmesi için gelişmeleri takip ettiklerini, uygunluk analizi, proje tasarımı, başvuru dosyalarının hazırlanması ve proje yönetimi süreçlerinde firmalara uçtan uca destek sağladıklarını, ayrıca ihracat odaklı yeşil dönüşüm projeleri için yeşil kredi veya sürdürülebilir finansman araçlarına erişimde yol haritası çıkardıklarını söyledi.

Türker Naslı, “Günümüzde ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) kriterleri, sadece raporlama konusu değil; risklerin ve fırsatların yönetildiği, paydaş beklentilerinin karşılandığı bütünsel bir çerçeve haline gelmiştir. Bu kapsamda firmanın sektörüne özel iklim risk analizi, insan hakları uyumu, tedarik zinciri sorumluluk yönetimi, veri güvenliği, iş etiği politikaları gibi alanlarda danışmanlık sunuyoruz. Hedefimiz; firmaların sadece uyum sağlamakla kalmayıp, yeşil pazarlarda değer zincirini genişletmesini mümkün kılmaktır” dedi.

“Uzman kadromuz ihtiyaçları uluslararası standartta karşılıyor”

ESG Danışmanlığın yetkinliğinin temelini, güçlü ve uluslararası tecrübeye sahip uzman kadrosunun oluşturduğunu belirten Naslı, Sürdürülebilirlik Müdürü Burcu Şimşek’in, alüminyum alanında dünyanın sayılı denetçilerinden birisi olduğuna dikkat çekti.

Şimşek’in; ISO 14064-1, ISO 14064-2 ve ISO 14067 gibi karbon ayak izi, sera gazı envanteri ve ürün bazlı karbon hesaplamaları konularında da baş doğrulayıcı unvanı bulunduğu bilgisini veren Türker Naslı,

“Bünyemizde bu yetkinliklere sahip uzman personellerle, müşterilerimizin her türlü raporlama ve doğrulama ihtiyaçlarını uluslararası standartlarda karşılıyoruz” dedi.

Sınırda karbon düzenlemesinde ihracatçılara yönelik hizmetler

Türker Naslı, sınırda karbon düzenlemesi (CBAM) raporlama yükümlülüklerine yönelik ihracatçılara sundukları hizmetlere yönelik şu bilgiyi verdi: “CBAM kapsamına giren sektörlerde (demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik vb.) firmalara en kritik katkımız, doğru ve eksiksiz emisyon verisi yönetimidir. Emisyon ölçüm metodolojileri (MRV sistemleri), beyan prosedürleri, EU ETS uyumlu raporlama formatları ve üçüncü taraf doğrulama hazırlıklarına kadar tüm süreci teknik ekiplerimizle yönetiyoruz. Böylece firmalar AB yetkilileri tarafından talep edilecek karbon sertifikasyonlarına önceden hazır hale geliyor.”