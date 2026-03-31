Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’ya TÜSİAV’dan “Vefa Beratı” verildi

ANKARA (EKONOMİ)

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda daha önce Bakan Yardımcılığı yapan Akif Özkaldı’ya Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) tarafından “Vefa Beratı” verildi.

Akif Özkaldı, törende beratı almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, çalışma hayatında fayda sağlamaya çalıştığının altını çizdi.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ise Akif Özkaldı’nın bütün görevlerinde önemli çalışmalar yaptığını, ülkeye katkı sağladığının altını çizdi.

TÜSİAV’da yapılan törene TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Genel Sekreter Kutlu Tamay, TÜSİAV Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Ataç yanında, BOLDAV Başkanı Hasan Doğruyol, Tuğrul Akkuş ve bürokratlar Afyonkarahisar, Kütahya gibi iller ile iş dünyasına yönelik kurulmuş sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı