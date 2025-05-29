Eskim Kimya, katma değerli üretimle küresel pazarda büyümeyi hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / EKONOMİ

Mobilya ve sanayi boyaları, oto tamir ürünleri, polyester ve alkid reçineleri gibi geniş bir ürün portföyüne sahip Eskim Kimya, kurumsal büyümesini ihracat odaklı stratejiyle sürdürüyor. 1975 yılında küçük bir atölyede başlayan hikâyesini bugün beş kıtaya ulaşan güçlü bir tedarik zinciriyle devam ettiren şirket, çevre dostu ürün geliştirme vizyonuyla da dikkat çekiyor. Ar-Ge ve inovasyona yaptıkları yatırımlarla hem iç pazarda hem de küresel arenada rekabet gücünü artırdıklarını vurgulayan Eskim Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Kani Tezgören, “Eskim Kimya olarak yalnızca üretim yapmakla yetinmiyoruz. Ar-Ge merkezimizde çevreci ve yüksek performanslı reçineler geliştiriyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına özel formülasyonlar sunarak, global pazarda yerel üreticilere göre daha esnek çözümler sağlıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 75’ini ihraç ediyoruz ve bu ihracat sürecini yalnızca bir satış faaliyeti olarak değil, uzun vadeli stratejik ortaklıkların başlangıcı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Beş kıtada güvenilir iş ortağı

Ürünlerinin Avrupa’dan Orta Asya’ya, Çin’den Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada sanayi kuruluşlarının üretim süreçlerinde kullanıldığı bilgisini paylaşan Tezgören, yüksek kalite standartları ve esnek üretim yapılarıyla, farklı sanayi segmentlerinde tercih edilen bir iş ortağı olduklarının altını çizdi. Kani Tezgören, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya genelinde sanayi üreticileri, sürdürülebilirlik kriterlerine daha fazla önem veriyor. ISO 9001, 14001, 18001 ve 27001 kalite yönetim sistem belgelerine sahip olan üretim süreçlerimizle bu beklentilere tam uyum sağlıyoruz. Ayrıca TSE ve EN 71-3 gibi standartlara uygun üretim yaparak, hem insan sağlığına hem de çevreye duyarlı ürünler sunuyoruz.”

‘İhracat, sürdürülebilir büyümenin anahtarı’

İhracat başarılarının arkasında sadece rekabetçi fiyatlar değil, aynı zamanda satış sonrası hizmet kalitesinin de bulunduğunu açıklayan Tezgören, uluslararası müşterilerine lojistikten ürün adaptasyonuna kadar birçok alanda çözüm odaklı hizmetler sunduklarını söyledi. Tezgören, “Yurt dışı pazarlarımızda satış sonrası danışmanlık, ürün adaptasyonu ve özel çözümler geliştirme gibi konularda yoğun çaba gösteriyoruz. Bu sayede sadece ürün değil, aynı zamanda güven sunuyoruz. İhracat, bizim için sürdürülebilir büyümenin en önemli parçasıdır” ifadelerini kullandı. 2025 yılı itibarıyla sürdürülebilirlik kriterlerini temel alan yeni kurumsal stratejileriyle sektörde fark yaratmaya hazırlandıklarını vurgulayan Tezgören, üretimde enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevreci hammadde kullanımı gibi alanlarda yapılan yatırımlar sayesinde hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik hedeflediklerini anlattı.

Ar-Ge yatırımlarıyla rekabet gücü artıyor

2025 yılında kurulan Ar-Ge merkezlerinin Eskim Kimya’nın yenilikçi üretim vizyonunun temel taşlarından biri konumunda olduğunun altını çizen Kani Tezgören, burada yürütülen çalışmalarla yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine odaklandıklarını belirtti. Türkiye'nin sayılı laboratuvar altyapılarından birine sahip olduklarını dile getiren Tezgören, “Müşterilerimize sadece ürün değil, aynı zamanda bilimsel ve teknik danışmanlık da sunuyoruz. Ulusal ve uluslararası üniversitelerle yaptığımız iş birlikleriyle inovasyon yeteneğimizi sürekli geliştiriyoruz. Hedefimiz; kimya sektöründe üretici olmanın ötesine geçip, teknoloji ihraç eden bir yapı inşa etmektir” diye konuştu.