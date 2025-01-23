Eskişehir Kalıp Sanayi, ilk ihracatı Slovenya’ya yaptı

Abdullah SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde beyaz eşya, otomotiv ve tarım sektörlerine yönelik faaliyet gösteren Eskişehir Kalıp Sanayi, Slovenya’ya gerçekleştirdiği ilk ihracatla global pazara giriş yaptı. Slovenya’daki müşterisi için toplam 16 farklı parçanın plastik enjeksiyon kalıplarını üreten firma, aynı zamanda bu kalıplarla istenilen adetlerde plastik parça üretimi de gerçekleştirdi. Şirket böylece hem kalıpların hem de plastik parçaların ihracatını aynı proje kapsamında tamamladı. Slovenya ihracatının ardından yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Eskişehir Kalıp Sanayi Genel Müdürü Muhammet Ulu, “Bu proje, sadece bir başlangıç. Dolaylı ihracatlarımızla Almanya ve Amerika gibi pazarlara zaten ulaşabiliyoruz, ancak doğrudan ihracat gerçekleştirmek global pazarda daha güçlü bir konum edinmemizi sağlayacak” dedi.

Teknoloji yatırımlarıyla büyümeyi hedefliyor

Ağırlıklı olarak beyaz eşya sektörüne yönelik kalıpların üretimini gerçekleştirdiklerini aktaran Ulu, “Kalıp sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübemizi yüksek teknoloji ve inovasyon ile bütünleştirerek, müşterilerimizin talep ettiği kaliteli ürünlerle pazarda etkin bir yer edindik. Ağırlıklı olarak beyaz eşya sektörüne üretim yapıyoruz. Aynı zamanda alüminyum dökümlerde kullanılan besleyici gömleklerin kalıp imalatını da gerçekleştirerek Eskişehir’de bu alanda tek olma özelliği taşıyoruz” diye konuştu.

Pazar büyük, maliyet yüksek

Plastik enjeksiyon kalıpçılığının Türkiye’de dar bir sektör olduğunu belirten Ulu, bu alanda karşılaşılan zorluklara dikkat çekti. Türkiye’deki plastik enjeksiyon kalıp ihtiyacının sadece yüzde 35’inin yerli üretimle karşılanabildiğini ifade eden Ulu, kalan kısmın Çin’den ithal edildiğini vurguladı. Ulu, “İç pazarda iş sıkıntısı yaşamıyoruz çünkü talep büyük, ancak işçilik ve malzeme maliyetleri çok yüksek. Çin’in fiyatları bizim maliyet fiyatlarımız kadar düşük, bu nedenle rekabet etmekte zorlanıyoruz” dedi. Bu sorunların çözümü için devletten teşvik beklediklerini söyleyen Ulu, rekabet edebilirlik açısından teşviklerin önemine değinerek, “Yatırım yaparak tezgah parkurumuzu büyütme şansımız var, ancak kalifiye iş gücü bulamamak kapasite artışını sınırlıyor. Sektörün sürdürülebilir büyüme için kalifiye eleman sıkıntısını çözmesi gerekiyor” diye konuştu.