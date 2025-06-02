Eskişehir’de 150 yıllık gelenekle üretime devam ediyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir’de 1875 yılında Taşbaşı mevkiinde Sefili Hacı Mehmed Ağa tarafından temelleri atılan ve önündeki insan kalabalığı ile ün salan Tanınmış Helvacı, beş kuşaktır aynı gelenekle üretimini sürdürüyor. Ahilik kültürüyle yetişen aile büyükleri, dürüst ve ilkeli ticaret anlayışını benimseyerek markayı Eskişehir’in en bilinen lezzetlerinden biri haline getirdi. Günümüzde Özgür ve Onur Canbulat’ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden şirket, geleneksel üretim teknikleriyle kaliteyi koruyarak büyümeyi hedefliyor.

Aile mesleğini sürdüren beşinci kuşak yöneticisi Özgür Canbulat, bugüne kadar üretim süreçlerinin genelde büyük kardeşlerin öncülüğünde devam ettiğini açıkladı. 1989 yılından beri aynı adreste hizmetlerini sürdürdüklerini aktaran Canbulat, “ Kurucumuz Sefilizâde Hacı Mehmed Ağa’dan işi devralan oğlu Sefilizade Ahmet Bey, babasının geliştirdiği üretim metodunu öğrenmiş ve helvanın yanı sıra yağ ve tahin imalatı da gerçekleştirmiştir. İlerleyen dönemlerde ailenin üçüncü kuşağı olan Osman Bey, soyadı kanunu ile birlikte “Canbulat” soyadını almıştır. Osman Canbulat, çocukluğundan beri üretim süreçlerinin her aşamasında yer almanın da avantajıyla işleri büyütmüş ve geleneksel üretim tarzını sürdürmüştür. Tahin helvası üretiminin yanında yağ ve tuz ticareti ile ürün çeşitliliğini artıran Osman Canbulat girişimci anlayışını çocuklarına da aşılamıştır” diye konuştu.

1989 yılından beri aynı adreste hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Özgür Canbulat, “Dördüncü kuşağın son temsilcisi babam Ekrem Canbulat ise bugünlere gelmemizde büyük rol oynamıştır. Beşinci kuşak olarak bizim modern önerilerimizle ahilik geleneklerini sentezlemiştir. Böylece kendisine miras bırakılan ve markamızın temel düsturu olan dürüst ve ilkeli ticaret anlayışının devamını sağlamıştır” dedi.

"Geçmişten, geleceğe doğal bir tat bırakıyoruz"

Ata emaneti olan helva yapım formülü ile geleneksel tarzdaki üretimlerini günümüzde de sürdürdüklerinin altını çizen Özgür Canbulat, “Helva üretimi bizim için sadece bir iş değil, geçmişimizden gelen bir sorumluluk. Beş kuşaktır değişmeyen tarifimizle üretim yapıyor, kaliteyi ve doğal lezzeti koruyarak geleceğe taşıyoruz. Geleneksel üretim tarzımızla, tarihimize ve lezzetimize sadık kalarak geçmişten geleceğe, doğal bir tat bırakıyoruz. Kardeşim Onur ile birlikte markamızı hem üretim, hem de pazarlama alanında yeniliklerle güçlendirerek büyütmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizi, Türkiye’nin en köklü markalarının yer aldığı Yüzyıllık Markalar Derneği’nin Eskişehir’deki üyesi olma özelliğimiz ile bir üst seviyeye taşıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Ar-Ge ve dijitalleşme ile geleceğe hazırlanıyoruz”

Küreselleşen dünyada çağın koşullarına uyum sağlamak için dijitalleşmeye önem verirken geleneksel üretim anlayışına bağlı kaldıklarını belirten Onur Canbulat ise, dijital pazarlama süreçlerine yatırım yaptıklarını vurguladı. 21. yüzyılın bilişim çağı olduğunu ve bunun gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini dile getiren Canbulat, “Artık hedef kitlemize sadece dükkânımızdan değil, dijital platformlardan da ulaşıyoruz. Ar-Ge ve çağın gereği yeni pazarlama stratejileriyle, daha geniş kitlelere, çok kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.