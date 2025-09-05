Eskişehir’de 3 şirket birleşerek 2,5 milyar liralık Hill City’i hayata geçiriyor

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 27 dönümlük bir arazide yükselecek olan Hill City projesi, 253 rezidans, 84 iş yeri, 50 ofis ve bir otelden oluşuyor. Toplamda 75 bin metrekarelik bir yaşam alanı sunacak projede ayrıca 20 bin metrekarelik kapalı otopark alanı da bulunacak. Tamamlandığında günlük 2 ila 3 bin kişiye yaşam alanı sağlayacak olan Hill City, ticari hareketlilikle birlikte günde yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret edeceği bir merkez haline gelecek. Projenin 2027 sonunda tamamlanması, en geç 2028’de yaşamın başlaması hedefleniyor.

“Eskişehir’e örnek olacak bir proje”

Esözcanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Hill City Konsorsiyum Ortağı Murat Özcan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, şehre değer katacak bir yaşam merkezi inşa ettiklerini belirtti. Özcan, şu ifadeleri kullandı: “Eskişehir’de üç güçlü şirketin ortaklığıyla hayata geçen Hill City, sadece büyüklüğüyle değil, sunduğu yaşam tarzıyla da şehre yeni bir soluk getirecek. 253 rezidans, 84 iş yeri, 50 ofis ve bir otelden oluşan bu proje, aynı zamanda ticaretin ve sosyal yaşamın kalbinin atacağı bir merkez olacak. Bölgeye her gün yaklaşık 5 bin kişilik bir hareketlilik kazandıracağız. Bu sadece bir inşaat yatırımı değil, aynı zamanda Eskişehir’in girişimcilik ruhunu ve işbirliği kültürünü ortaya koyan örnek bir çalışma. Şehir dışından da yoğun ilgi alıyoruz ve bu da bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”

“Güç birliğinin en somut örneği”

Projede üç şirketin ortak akıl ve öz kaynaklarla hareket ettiğini vurgulayan Özcan, “Hill City’nin inşaatı, şirketlerin öz kaynakları ve proje satışlarından elde edilecek finansmanla sürdürülüyor. Bu büyüklükte bir projenin Eskişehirli firmaların işbirliğiyle gerçekleşiyor olması ayrıca gurur verici. Hill City, şehirde güç birliği kültürünün en güzel örneklerinden biri olacak. Önümüzdeki yıllarda da Eskişehirli girişimcilerin aynı mantıkla pek çok projeye imza atabileceğine inanıyoruz. Ayrıca Hill City, sadece mimarisiyle değil, çarşı havasıyla, açık pazar yapısıyla da farklı bir deneyim sunacak. Ulusal ve uluslararası markalardan yoğun talep alıyoruz. Bu da Eskişehir’in çekim gücünü artıracak. Konsorsiyum ortakları olarak, 2027 sonunda inşaatı tamamlamayı, en geç 2028 yılında ise ilk sakinlerin yaşamaya başlamasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.