Eskişehir'de , Ford Trucks’ın 300 Bininci Kamyonu Üretildi

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Törene, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Ford Otosan Eskişehir Fabrikası Lideri Namık Kemal Keskin ve fabrika çalışanları katıldı. 300 bininci kamyon, Ford Trucks’ın global pazarda büyük beğeni toplayan ve uluslararası ödüllerle taçlandırılan F-MAX modelinin müşteriye özel opsiyonlarla kişiselleştirilmiş bir versiyonu oldu. Bu özel araç, Eskişehir Fabrikası’ndaki Özel Araç Merkezi’nde tasarlandı.

Eskişehir Fabrikası: Türkiye’nin Gururu

Türkiye’de araç, dizel motor ve güç aktarma organlarını aynı merkezde üretebilen tek tesis olma özelliği taşıyan Eskişehir Fabrikası, üretiminin büyük bir kısmını ihraç ediyor. Ford Trucks’ın toplam ihracatındaki en büyük pay ise yüzde 69’luk oranla Avrupa Birliği ülkelerine ait. Bu başarı, Eskişehir’in sadece Türkiye’de değil, global otomotiv endüstrisinde de ne kadar kritik bir rol oynadığını gösteriyor.

Emrah Duman: “Eskişehir’de Başlayan Hikayemiz Küresel Pazarda Büyüyor”

Törende konuşan Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, markanın “En verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak” vizyonuyla Eskişehir’de doğduğunu vurguladı. Duman, “Ford Trucks olarak 300 bininci kamyonumuzu Eskişehir fabrikamızda üretim hattından indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı, yalnızca üretim kapasitemizin değil, aynı zamanda yenilikçi mühendislik anlayışımızın ve müşteri odaklı vizyonumuzun bir sonucudur. Eskişehir’de başlayan hikayemiz, küresel pazarlarda müşterilerimize değer katmaya devam ederek büyüdü. Bu noktaya ulaşmamızı sağlayan en önemli unsur ise, her zaman birlikte çalıştığımız ekiplerimiz oldu. Çalışma arkadaşlarımızın emeği, iş ortaklarımızın desteği ve müşterilerimizin güveniyle daha güçlü adımlarla geleceğe yürüyoruz” dedi.

Yüzde 100 Elektrikli Kamyon Yolda

Ford Trucks, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla 2040 yılına kadar ağır ticari araç üretiminde sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ediyor. Bu kapsamda “Generation F hareketi” ile sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilere yönelik büyük bir dönüşüm yolculuğuna başlayan şirket, 2024 yılında Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda sergilediği “Yüzde 100 elektrikli” ilk kamyonun üretimine Eskişehir Fabrikası’nda bu yıl başlayacak. Tamamen Ford Trucks mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen aracın 2025’te yollarda olması planlanıyor.

Elektrifikasyonun yanı sıra alternatif yakıt teknolojilerine de odaklanan Ford Trucks, Avrupa Birliği’nin ‘Sıfır Emisyonlu Taşımacılık Ekosistemi’ projesi çerçevesinde hidrojenle çalışacak ilk yakıt hücreli elektrikli (FCEV) F-MAX üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu projelerin merkezinde ise her zaman Eskişehir Fabrikası yer alıyor.

Eskişehir Otomotivde İnovasyonun Kalbi

Ford Trucks’ın 300 bininci kamyonunu ürettiği Eskişehir Fabrikası, sadece üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda yenilikçi teknolojileri ve sürdürülebilir çözümleriyle de dikkat çekiyor. Eskişehir, bu başarı hikayesiyle Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki liderliğini bir kez daha kanıtlarken, global pazarda da adından söz ettirmeye devam ediyor.