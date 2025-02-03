Eskişehir’e yeni bir sosyal ve çalışma merkezi, Nexarahub VE Art Corner açıldı

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

CHP Eskişehir Milletvekili Nur Jale Süllü’nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldığı törende açılış konuşmasını yapan Nexarahub ve Art Corner Kurucu Ortağı Münevver Karakaya, “Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem paylaşımlı ofisimizin hem de tiyatro ve çok amaçlı salonumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Özellikle bir kadın girişimci olarak belirtmeliyim ki, her kadının kendi ayakları üzerinde durduğu bir hayat diliyorum. Üretmeye devam edelim” dedi. Karakaya, işletmenin sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda sosyal etkileşimi artıran bir merkez olacağını ifade etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Nur Jale Süllü ise yaptığı konuşmada, “Değerli Eskişehirli hemşerilerim, ekonomik koşulların son derece ağır olduğu böyle bir dönemde, böylesi güzel bir girişimin şehrimize kazandırılması son derece önemli. Böyle bir işletmeyi Eskişehir’e kazandıran girişimcilere teşekkür ediyorum” diyerek projenin şehir için önemine dikkat çekti.

Sanat ve eğitim bir arada

Münevver Karakaya, Art Corner hakkında bilgiler verirken, “130 kişilik tiyatro ve çok amaçlı kullanılabilecek bir salonumuz var. Bu alanda şirketler etkinlikler düzenleyebilecek, toplantılarını organize edebilecek. Ayrıca Eskişehir halkı için tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, drama atölyeleri ve kamera önü oyunculuk kursları düzenlenecek” dedi. Karakaya, çocuklar için de tiyatro dersleri, resim, bale ve dans gibi sanatsal faaliyetlerin yapılacağını, çocuk atölyeleri ve sanatsal çocuk akademisi gibi projelerin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Nexarahub, paylaşımlı ve sanal ofis imkanı

Nexarahub’ın paylaşımlı ve sanal ofis hizmetleri hakkında da bilgi veren Karakaya, “Sadece sanal ofis değil, bilgisayarını al gel mantığıyla çalışabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Start-uplar burada birlikte çalışarak yeni fikirlerin doğmasına ve yeni iş birliklerinin gelişmesine olanak sağlıyor. Ofislerde sağlanan sosyal etkileşim, yeni iş fırsatları açısından son derece önemli” dedi.

Paylaşımlı ofislerde, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre hazır ofislerin kiralanabildiğini belirten Karakaya, “Ofis içerisindeki diğer hizmetler, kiralama yapan kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Nexarahub’da, kişiye özel ya da grup halinde çalışmaya uygun iş istasyonları, geniş bant internet erişimi, iletişim altyapısı, sekretarya hizmetleri ve printer, fotokopi gibi ofis ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca, 7 kişiden 200 kişiye kadar kapasiteye sahip toplantı salonları, seminer ve workshoplar için kullanılabilecek. Bunun yanı sıra sadece toplantı odalarını kullanmak isteyenler için de esnek seçenekler mevcut” diye konuştu.

Yaratıcı sınıf için ideal bir ortam

Son yıllarda öne çıkan “yaratıcı sınıf” kavramına da değinen Karakaya, paylaşımlı ofislerin bu sınıfın beklentilerini karşıladığını vurgulayarak “Yaratıcı sınıf, lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlamış bilgi işçileri, sanatçılar ve entelektüellerden oluşuyor. Paylaşımlı ofisler, bu sınıfın çalışma alanlarından beklediği fiziksel ve sosyal şartları sağlayarak gelişiyor” dedi.

Sanal ofis, prestijli bir adres

Sanal ofis hizmeti hakkında da bilgi veren Karakaya, “İşlerini yürütmek için fiziki bir ortama ihtiyaç duymayan ancak çağrılarını, postalarını kontrol etmek isteyen ve misafirlerine prestijli bir adres vermek isteyen bireyler için sanal ofisler ideal bir seçenek” dedi.

Cassaba Modern’de hayata geçirilen Nexarahub ve Art Corner, Eskişehir’in sosyal ve ekonomik hayatına önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. Hem çalışma hem de sosyalleşme imkanı sunan bu yeni mekan, şehirdeki yaratıcı sınıfın ve girişimcilerin buluşma noktası olmaya aday.