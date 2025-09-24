Eskişehirli İş Kadını İngiltere merkezli girişimcilik topluluğunun başında

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir merkezli marka yönetimi ve iletişim danışmanlığı ajansı Pazarlamakolog’un kurucusu Busena Çelik Zümbül, kadın girişimcilere uluslararası fırsatlar sunmayı amaçlayan Rise Her Collective’in Türkiye Chapter Lead görevini üstlendi. Çelik Zümbül, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda markalara danışmanlık sunduğu deneyimini bu yeni yapılanmaya aktaracak.

“Anadolu’daki girişimcilerin dünyaya açılmasını istiyoruz”

Göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Busena Çelik Zümbül, kadın girişimcilerin küresel bağlantılara erişiminde köprü olmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Eskişehir’den başlayan yolculuğumu şimdi uluslararası bir platforma taşıyorum. Amacımız sadece İstanbul değil, Anadolu’nun farklı şehirlerindeki girişimci kadınların da global ağlara erişmesini sağlamak. Kadın girişimcilerin ihracat hacmini artırmalarına, kendi hikâyelerini dünyaya anlatmalarına ve güvenle işlerini büyütmelerine katkı sunmak istiyoruz.”

İstanbul’daki lansman yoğun ilgi gördü

Rise Her Collective’in Türkiye lansmanı 4 Eylül’de İstanbul ImpactHub’da gerçekleştirildi. İTÜ Arı Teknokent ve Turkish Global Society iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından kadın girişimciler katıldı. Ulusal markaların da destek verdiği lansmanda networking buluşmaları, panel tartışmaları ve yatırımcı görüşmeleri öne çıktı. Etkinlik kapsamında üç farklı panel düzenlendi. Perakende girişimleri panelinde Bilge Can (AnatolianCraft), Çiğdem Kaçar Selimoğlu (K’ai&Vrosi) ve Esen Tunalı Sarı (Silver & Elegant Co.) etik üretim, sürdürülebilirlik ve kültürel değerlerin sektöre yansımalarını paylaştı.

Etki odaklı girişimler panelinde Başak Sucuka (Givin), Berçem Dilek Osmanoğulları (Impact Hub İstanbul) ve Yasemin Uluçınar (Devridaim) sosyal fayda odaklı iş modellerini tartıştı. Teknoloji girişimleri panelinde ise Buse Örçen (Nanomik Biotechnology), Merve Eraslanoğlu (TVekstra) ve Özgül Dalkılıç (WearTechClub) yenilikçi çözümler ile spor teknolojilerinin kullanım alanlarını ele aldı.

RHC kısa sürede 650 üyeye ulaştı

Mart 2024’te İngiltere’de kurulan Rise Her Collective, kısa sürede 650’den fazla üyeye ulaştı. Topluluk, kadın girişimciler için güvenli ve kapsayıcı bir alan sunmayı hedefliyor. Türkiye yapılanmasıyla birlikte girişimciler, kendi anadilinde güvenle ilk adımlarını atabilecek, ardından uluslararası ağlara bağlanarak işlerini büyütebilecek.

Busena Çelik Zümbül, Türkiye’deki misyonlarını şu sözlerle özetledi:

“RHC ile kadın girişimcilerin yalnız hissetmedikleri, birbirlerinden güç aldıkları bir topluluk oluşturuyoruz. Türkiye’deki yapılanma, girişimcilerin global ölçekte işbirlikleri geliştirmelerine, ihracat kapasitelerini artırmalarına ve markalarını dünyaya tanıtmalarına önemli katkılar sağlayacak.”