Espressolab 400’üncü mağazasını Kazakistan’da açtı

Yeni nesil kahve kültürü, dünyanın birçok ülkesinde sosyal yaşamı besleyen deneyim odaklı bir trend olarak yükselmeye devam ediyor. Z kuşağının benimsediği yeni nesil kahve anlayışıyla birlikte, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve özellikle Orta Asya bölgelerinde yeni pazarlar ön plana çıkıyor. Pazar potansiyelini değerlendirerek stratejik büyümesini sürdüren Türkiye’nin önde gelen kahve zincir şirketlerinden Espressolab, Orta Asya pazarında yeni bir atılıma imza attı. Şirket, bölgenin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Kazakistan’da ilk mağazasını açtığını duyurdu.

11’inci yıllarında 400 mağazaya ulaştıklarını belirten Espressolab Kurucusu Esat Kocadağ, “Kazakistan’daki mağazamızın açılışı ile faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısı 18’e ulaştı. Yenilikçi kahve kültürü anlayışımızı birçok farklı ülkeye ve bölgeye taşımaya devam ediyoruz. Kazakistan uluslararası büyüme stratejimizin Orta Asya’daki önemli noktalarından biri olacak. Orta Asya bölgesi, küreselde güçlü bir pazar potansiyeline sahip. Bu bölgenin en önemli şehirlerinden Almatı’da ilk mağazamızı açmamız ilerleyen dönem için planladığımız yeni mağazalara yönelik de kıymetli bir adım. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuzla yurtdışı gelirlerimizi 2026 yılı sonunda yüzde 50 düzeyine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Dünyanın önemli birçok şehrine uzanarak 400’e ulaşan mağaza sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Açılışı planlanan mağazalarımızla da bulunduğumuz ülke sayısını 28’e ulaştırmak ve vizyonumuzu daha geniş coğrafyalarla buluşturmak hedefindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Farklı bölgelerde büyüme hazırlıkları sürüyor

Türk kahve zincir şirketi Espressolab geçtiğimiz dönemlerde, Ürdün ve Filistin başta olmak üzere farklı bölgelerde mağaza açılışlarını sürdürmüştü. Kazakistan’ı da büyüme stratejisine dahil eden şirket gelecek dönemde birden fazla ülkede yeni mağazalar açacağını duyurdu.

Planlama ve operasyon süreçlerine devam ettiklerini belirten Kocadağ, “Pakistan’da 20 yeni mağaza ile güçlü bir atılım hedefliyoruz. Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bali, Somali ve Suriye gibi lokasyonlardaki mağazalaşma süreçlerimiz hızla devam ediyor. Dünyanın birçok önemli noktasında yenilikçi kahve kültürünün önemli bir temsilcisi olma arzusundayız” dedi.

Çay kültürüyle bilinen ülkelerde kahve trendi revaçta

Orta Asya’nın kalbini oluşturan Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan yeni nesil kahve kültürünün yükselişte olduğu ülkeler arasında. Özellikle Almatı ve Astana gibi büyük şehirlerde artık kahve sosyal bir paylaşım ve yaşam tarzı deneyimi olarak benimseniyor. Çay kültürüyle bilinen ülkelerde yenilikçi kahve anlayışının gelişmesi, alternatif demleme yöntemleri ve özgün tat deneyimleri gibi yeni trendlerin hızla benimsenmesine de olanak tanıyor.

Araştırmalara göre tüketiciler modern demleme yöntemlerini, yaratıcı kafe konseptlerini ve özel kahvenin sunduğu topluluk atmosferini keşfetmeye hevesli. Özellikle gençlerin, yenilikçi kafe ve kahve konseptlerini sosyal hayatlarının ve günlük iletişimlerinin bir parçası olarak gördüğü kaydediliyor.