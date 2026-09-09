Espressolab, baristaları Latte Art Şampiyonası’nda buluşturdu

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Türkiye’nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, baristaların teknik beceri ve yaratıcılıklarını ortaya koyduğu Barista Latte Art Championship’in dördüncüsünü düzenledi. 4 Eylül’de Espressolab Merter Roastery Hangar’da gerçekleştirilen şampiyonada 54 şehirden 100 barista yarıştı. Kahve hazırlama teknikleri ve Latte Art uygulamalarının değerlendirildiği yarışmada, ön elemelerin ardından beş barista finale kaldı. Espressolab Galata Tower mağazası baristalarından Serap Toprak, yarışmayı birinci tamamlayarak şampiyon oldu.

Final etabında baristalar, kendi belirledikleri özgün Latte Art tasarımlarının yanı sıra çarktan çıkan sürpriz figürleri de kahve üzerine uyguladı. Teknik yeterlilik ve yaratıcılığın birlikte değerlendirildiği finalin sonunda birinciliği elde eden barista, Bali’de iki kişilik 4 gece 5 gün tatil ve Moccamaster Kahve Makinesi ödülünün sahibi oldu.

“Kahvenin tadı kadar sunumu da deneyimin bir parçası”

Yarışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, şunları söyledi:

“Dört yıldır düzenlediğimiz Barista Latte Art Championship ile bu yıl da baristalarımızı bir araya getirdik. Kahvenin tadı kadar sunumu da deneyimin bir parçası. Latte Art, baristalarımızın teknik becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyarken, kahve hazırlarken gösterdikleri özeni de fincana yansıtıyor. Espressolab olarak baristalarımızın gelişimini kahve kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Yeni teknikler öğrenebilecekleri, deneyim kazanabilecekleri ve yeteneklerini gösterebilecekleri fırsatlar yaratmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de düzenleyeceğimiz yarışmalarla onları desteklemeye devam edeceğiz.”

Finalistler üç farklı kategoride hünerlerini sergiledi

54 şehirden 100 baristanın katıldığı ön elemelerin ardından finale yükselen beş barista, üç farklı içecek grubunda hünerlerini sergiledi. Oğuzhan Değerli, Özgür Yusuf Topal, Recep Önür, Serap Toprak ve Yusuf Bol’un yarıştığı finalde jüri koltuğunda Espressolab Operasyon Eğitim Müdürü

Taylan Kurt, Head Roaster / Kahve Departman Müdürü Kürşat Paksoy ve Yurt İçi Operasyon Müdürü Gürhan Ay yer aldı. Eğitmen Kübra Arda ise teknik hakem olarak görev yaptı.

Final etabının sonucunda Espressolab Galata Tower’dan Serap Toprak birinciliği elde ederek Bali’de iki kişilik 4 gece 5 gün tatil ve Moccamaster Kahve Makinesi ödülünün sahibi oldu. Espressolab İstanbul Karaköy’den Yusuf Bol ikinci olarak Moccamaster Kahve Makinesi ve V60 Demleme Seti kazanırken, Espressolab Mecidiyeköy Meydan’dan Recep Önür ise üçüncü olarak Moccamaster Kahve Makinesi kazandı.

Baristaların gelişimini destekliyor

Dört yıldır devam eden Barista Latte Art Championship ile Espressolab, farklı mağaza ve bölgelerde görev yapan baristaları yeni teknikler geliştirmeye ve yeteneklerini ortaya koymaya teşvik ediyor. Organizasyon, baristaların teknik yetkinliklerini geliştirmelerini desteklerken, farklı uygulamaları yakından görmelerine ve ekipler arası bilgi paylaşımını güçlendirmelerine de zemin hazırlıyor.

Espressolab, önümüzdeki dönemde de baristaların mesleki gelişimini destekleyen çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Barista Latte Art Championship’in gelecek yıl farklı ülkelerden baristaların da katılımıyla uluslararası boyuta taşınması planlanıyor.