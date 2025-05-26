EspressoLab boykotun bedelini ağır ödedi: Son 2 aylık ciroda büyük düşüş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı belediye bürokratları gözaltına alınmış, ardından İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Özgür Özel boykot çağrısında bulundu

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye genelinde geniş çaplı tepkiler ortaya çıkarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane’de düzenlenen mitingde bazı firmaların isimlerini de anarak boykot çağrısında bulundu.

Boykot çağrısında ismi geçen yerli kahve zincirlerinden EspressoLab, iki aylık süreçte yaşanan ekonomik etkileri kamuoyuyla paylaştı.

"Ciroda yüzde 22 oranında düşüş yaşadık”

EspressoLab'in sahibi Esat Kocadağ, Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamada, 19 Mart’tan bu yana ciddi ekonomik daralma yaşadıklarını belirterek, “Boykotun etkisi çok net şekilde görüldü. Ciroda yüzde 22 oranında düşüş yaşadık” dedi.

“Bugün EspressoLab’ı geçtik” diyerek alkış tuttular

Kocadağ, yaşanan sürecin sadece ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki bir tartışmaya da kapı araladığını söyledi. Rakip bir yabancı kahve firmasının kendi çalışanlarına “Bugün EspressoLab’ı geçtik” diyerek alkışlattığını anlatan Kocadağ “Yerli bir kahve firmasının üniversitelerden çıkması için uğraşılırken, yabancı markalar sevinçle karşılanıyor. Bunun mantığını, siyaseten ya da vicdanen nasıl açıklarsınız bilmiyorum. Biz bu ülkenin kahvesini, işçisini, yatırımını temsil ediyoruz. Ancak hedef alınan yine biz oluyoruz” ifadelerini kullandı.