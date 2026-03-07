Espressolab, Mardinli kadın üreticilerle atık kahveyi üretime kazandırıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın emeğinin üretime katkısını ve sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü yeniden gündeme taşıyor. Kadınların üretim zincirinde daha güçlü konumlanmasının, üretim modellerinin dönüşümü açısından önemi büyük. Özellikle sürdürülebilir üretim ve yerel kalkınma başlıklarında kadınların aktif rol üstlenmesi, ekonomik değerin daha kapsayıcı bir yapıda oluşmasına katkı sağlıyor. Üretim süreçlerinde kadın emeğini ileri dönüşüm modeliyle buluşturan örneklerden biri ise Espressolab’in hayata geçirdiği proje oldu.

Türkiyenin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, RET Derneği tarafından kurulan sosyal girişim markası Leap Natural ile iş birliği yaparak Mardin’de kadın üreticileri destekleyen bir ileri dönüşüm modeli geliştirdi. 2019’dan bu yana devam eden proje kapsamında mağazalarda biriken kahve posaları, Mardinli kadınların emeğiyle doğal sabuna dönüştürülerek yeniden değerlendiriliyor. 30 kadının yer aldığı atölye, yerel kalkınmaya katkı sağlayan sürdürülebilir bir değere dönüştü. Proje, 8 Mart vesilesiyle kadın emeğinin önemine ve dayanışmanın gücüne bir kez daha dikkat çekti.

“Her yıl yaklaşık 8 milyon ton kahve posası atığı oluşuyor”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile kadın emeğinin üretimdeki değerini vurgulayan Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Başta Mardin’de birlikte üretim yaptığımız kadınlar olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Mardinli üretici kadınlarla böyle bir projede birlikte yer almak bizim için son derece kıymetli. Bu çalışmayla kadın emeğini katma değerli üretimle buluşturmayı ve yerel üreticilere doğrudan katkı sunmayı hedefledik.

Sektörümüzde her yıl yaklaşık 8 milyon ton kahve posası atığı oluşuyor. Kahve üretim ve tüketim süreçlerindeki diğer yan ürünlerle birlikte bu miktar 15 milyon tonun üzerine çıkabiliyor. Biz bu tabloya, kahveyi kadın emeğiyle yeniden hayat bulan bir değere dönüştürme sorumluluğu olarak yaklaştık. Hem sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de yerel üreticiye doğrudan destek veriyoruz. Bu yaklaşımın daha fazla üreticiye ve daha fazla kadına ulaşarak büyümesini hedefliyoruz.”

Kadın üreticilerin kahve sabunu tüm Espressolab mağazalarında

Yedi yıldır devam eden projede kooperatif bünyesinde 110’u aşkın kadın kursiyer yer alıyor. Atölye’de ise 30 Mardinli kadın üretici çalışmalarını sürdürüyor. Mardin’de kadın emeğiyle şekillenen bu üretim modeli, hem ekonomik hem de sosyal açıdan somut bir karşılık da buldu. Kahve sabunları, 2019’dan bu yana tüm Espressolab mağazalarında misafirlerle buluşuyor. Böylece Mardinli kadın üreticilerin emeğinin farklı şehirlerde ve farklı coğrafyalarda daha geniş bir kitleye ulaşması ve görünür hale gelmesi amaçlanıyor.

Espressolab’in ileri dönüşüm modeli, atığın yeniden değerlendirilmesi ile kadın emeğinin üretimde daha görünür hale gelmesini aynı zeminde buluşturuyor. Proje, şirketin sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda yaklaşımının dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor.