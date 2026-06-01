Espressolab, Minor Figures ile kahve deneyiminde yeni bir dönem başlattı

Türkiye'nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, 2014'te Londra'da kurulan ve bugün Birleşik Krallık, Avustralya ve ABD başta olmak üzere onlarca pazarda faaliyet gösteren İngiltere merkezli bitki bazlı içecek markası Minor Figures ile iş birliğine gitti. Markanın rejeneratif tarım yaklaşımıyla üretilen Barista Oat Regenerative çeşidi, Türkiye'de ilk kez Espressolab mağazalarında kullanılmaya başlandı.

Espressolab, bu iş birliğiyle misafirlerine daha yoğun gövdeli ve kahve aromalarını destekleyen yeni nesil bir bitki bazlı süt alternatifi sunma hedefinde. Tamamen izlenebilir rejeneratif tarım yöntemiyle üretilen ilk Birleşik Krallık menşeli barista tipi yulaf sütü olan ürün, glutensiz yapısı ve vitamin-mineral takviyesiyle dikkat çekiyor. Bu iş birliği, Espressolab'in sürdürülebilirlik ve izlenebilir üretim anlayışında attığı yeni bir adımı da temsil ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Espressolab CMO'su Ersin Kefeli, şunları söyledi:

"Espressolab olarak kahve kültürünü ürün tarafında olduğu kadar üretim yaklaşımı ve iş birlikleriyle de geliştirmeyi önemsiyoruz. Minor Figures, bugün nitelikli kahve sektöründe barista tipi yulaf sütü kategorisinin en bilinen global oyuncularından biri. Bu iş birliğiyle Minor Figures'ın Barista Oat Regenerative çeşidini Türkiye'de ilk kez Espressolab mağazalarımızda sunuyoruz. Ürünün rejeneratif üretim yaklaşımı da kahveye bakışımızla güçlü biçimde örtüşüyor. Bu iş birliğini, kahve deneyiminin geleceğine dair ortak bir yaklaşımın yansıması olarak görüyoruz."

Rejeneratif tarım yaklaşımı kahve deneyimine yansıyor

Espressolab, bu iş birliğiyle kahve deneyiminde ürün kalitesi, besleyici içerik ve sürdürülebilir üretim anlayışını bir arada öne çıkarmayı hedefliyor. Minor Figures'ın barista tipi yulaf sütü, yoğun gövdeli yapısıyla kahve aromalarını tamamlamak üzere geliştirilen glutensiz içeriği ve vitamin-mineral takviyesiyle öne çıkan ilk Birleşik Krallık menşeli ürün olma özelliğini taşıyor. Ürün, bitki bazlı alternatiflerde kahveyle uyumlu yapısı ve dengeli içim deneyimiyle misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Sürdürülebilirlik tarafında ise ürünün temelini oluşturan rejeneratif tarım yaklaşımı öne çıkıyor. Toprak sağlığını iyileştirmeyi, biyoçeşitliliği artırmayı ve üretim süreçlerinin çevresel etkisini azaltmayı hedefleyen bu yaklaşım, sürdürülebilir tarımın yeni nesil uygulamaları arasında gösteriliyor. Ürünün tedarik zincirinde yer alan Wildfarmed çiftçileri de nehir kirliliğini azaltmak, karbon emisyonlarını düşürmek ve yüzde yüz izlenebilir bir üretim yapısı oluşturmak odağında çalışıyor. Espressolab, Minor Figures iş birliğiyle sürdürülebilirlik yaklaşımını ürün tercihleriyle de desteklemeyi sürdürüyor.