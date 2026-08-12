Espressolab Roastery çağdaş sanat sergisine ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, kahve kültürünü sanatla birleştiren çalışmalarına bir yenisini ekledi. Hasan Sarıtaş Gallery iş birliğiyle hayata geçirilen Intersection çağdaş sanat sergisi, 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de ziyaretçilerle buluşuyor. Daha önce Merter Roastery açılışında Esra Gülmen ve Ali Elmacı gibi tanınmış isimlerin eserlerine ev sahipliği yapan Espressolab, bu kez 18 farklı sanatçının üretimlerini aynı çatı altında topluyor.

Fırat Altındal, Ceyda Aşık Rumeli, Zafer Dilekçi, Hakan Güven, Murat Huvaj, Tevfik Talha Okan, Ayşe Özen, Ahmet Savıcı ve Turgay Sarıkaya'nın da aralarında bulunduğu sanatçıların eserlerine yer verilen sergi, ‘kesişim’ temasından hareketle hazırlandı. Farklı disiplinlerden üretimleri birbirinden bağımsız bakış açılarının kesiştiği ortak bir zeminde buluşturan çalışma, günlük yaşamın içinde sanatla karşılaşma deneyimine de alan açıyor. Espressolab, ‘Intersection’ ile çağdaş sanat üretimlerinin görünürlüğüne katkı sağlamayı ve sanatçılar için yeni bir sergileme alanı oluşturmayı amaçlıyor.

“Kahve, kültür ve sanatla zenginleştiğinde çok daha anlamlı bir deneyime dönüşüyor”

Sergiye ilişkin değerlendirmede bulunan Espressolab CMO'su Ersin Kefeli, şunları söyledi:

"Kahve; insanları bir araya getiren, sohbet ettiren ve yeni fikirlerin filizlenmesine alan açan güçlü bir kesişim noktası. Kahvenin, kültür ve sanatla zenginleştiğinde çok daha anlamlı bir deneyime dönüştüğüne inanıyoruz. Bu nedenle Espressolab olarak kültür ve sanatı her zaman deneyim yaklaşımımızın doğal bir parçası olarak benimsedik. Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'nin açılışında Esra Gülmen ve Ali Elmacı gibi çok kıymetli sanatçıların eserlerine yer vermiştik. Bugün ise 'Intersection' sergisiyle 18 farklı sanatçının eserlerini yeniden Roastery'mize taşıyoruz.”

Kültür ve sanatın günlük yaşamın doğal bir parçası olduğunu ifade eden Kefeli, “Sanat eserlerinin, hem ziyaretçilerimizin deneyimini zenginleştirdiğine hem de sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığına inanıyoruz. Sanatçılara eserlerini sergileyebilecekleri alanlar açarak sanata ve sanatçıya katkı sunmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren sergi

Espressolab ev sahipliğinde gerçekleşen Intersection sergisi, kesişim temasından doğarak farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerini aynı seçkide bir araya getirdi. 1 Ağustos'ta kapılarını açan sergi, kısa sürede binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de 1 Eylül'e kadar devam edecek seçki, sanat eserlerini günlük yaşamın doğal akışı içinde ziyaretçilerle buluşturmaya devam edecek.

Sergide yer alan eserler, sanatçıların kendilerine özgü bakış açılarını ve üretim biçimlerini yansıtırken, bir araya geldiklerinde yeni anlam katmanları ve farklı okumalara alan açmayı hedefliyor. Sanatseverler, eserleri yakından inceleme fırsatı bulurken sanatçılarla da bir araya gelerek üretim süreçlerine dair doğrudan etkileşim kurabilecek.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdürüyor

Espressolab'in kültür ve sanat alanındaki çalışmaları arasında farklı projeler de bulunuyor. Şirket, daha önce Deniz Sağdıç ile hayata geçirdiği ileri dönüşüm projesinde mağazalarda kullanılan malzemeleri sanat eserine dönüştürerek sürdürülebilirlik ile sanatı bir araya getirmişti. Dijitalleşmeyi de sanat çalışmalarının bir parçası haline getiren Espressolab, ABD merkezli Animax ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle de ‘Kahve’ adlı kinetik at heykelini de ziyaretçilerle buluşturmuştu. Mühendislik ve animatronik tekniklerin estetik bir formla birleştiği heykel, şirketin sanat yolculuğundaki dikkat çekici çalışmalardan biriydi.

Bu çalışmaların yanı sıra Türk Telekom Prime Espressolab Roastery, bugüne kadar konserlerden tiyatro gösterilerine, yaratıcı atölyelerden söyleşilere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Intersection sergisi ise, Espressolab'in son yıllarda kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmaların devamı niteliğini taşıyor.

Espressolab, farklı disiplinlerden sanatçı ve üretimleri ziyaretçilerle bir araya getiren çalışmalarını iş birlikleriyle çeşitlendirmeyi ve önümüzdeki dönemde de yeni sergilere imza atmayı planlıyor. Genç sanatçılara görünürlük kazandırmayı ve eserlerini geniş kitlelerle tanıştırmayı hedefleyen şirket, kahve kültürünü sanatla bir arada yaşatan projelerini büyütmeyi sürdürüyor.