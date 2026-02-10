Espressolab sosyal sorumluluk çatısını genişletiyor

Şirketin sosyal sorumluluk yaklaşımının nasıl şekillendiğini aktaran Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, “Sosyal sorumluluk projelerimiz, yerel üreticiden kadın emeğine, gençlerden çevresel sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda fayda üretebilmemizi sağlayan ortak bir çerçeve oluşturdu.

Bu yaklaşım doğrultusunda, geçmiş yıllarda Mardinli kadın üreticilerle yürütülen çalışmaların ardından 2025’te Seedtrace ve Öğrenci Yönetim Kurulu gibi projelerle sosyal sorumluluk alanını genişlettik. Kahve üreticisinin emeğini görünür kılan uygulamalardan gençleri karar süreçlerine dahil eden yapılara kadar her bir projemizle kalıcı fayda yaratmayı hedefledik. 2026 yılında da bu bakış açısını koruyarak mevcut projelerimizi sürdürmeyi ve sosyal sorumluluk alanını yeni başlıklarla güçlendirmeyi planlıyoruz” dedi.

Kadın emeğine tam destek

Yerel üreticiyi desteklemek, üretimin olduğu her yerde sosyal ve çevresel faydayı da beraberinde getiriyor. Özellikle kadın üreticilerin üretim süreçlerinde aktif rol alması sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk başlıklarının en somut karşılık bulduğu alanlardan biri. Kadın emeğini odağına alan modeller, yerel kalkınmayı güçlendirirken kaynakların daha bilinçli ve uzun vadeli kullanılmasına da katkı sağlıyor.Yerel ve kadın üreticileri desteklemeye yönelik çalışmalarını uzun yıllardır sürdüren Espressolab, bu yaklaşım doğrultusunda Mardin’de kadınların üretim süreçlerine katılımını güçlendiren bir projeye destek veriyor.

Espressolab, RET Derneği tarafından kurulan sosyal girişim markası Leap Natural’ın Mardin’de faaliyet gösteren Doğal Sabun Atölyesi’nde yürütülen çalışmaya katkı sağlıyor. Atölyede, kadın üreticiler doğal ham maddelerle el yapımı sabunlar üretiyor.

Projeyle ilgili detayları aktaran Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, “Sosyal sorumluluk alanında hem çevresel hem de toplumsal fayda yaratacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Mardinli üretici kadınlarla birlikte yürüttüğümüz bu çalışma, mağazalarımızda oluşan atık kahve posalarının yeniden değerlendirilerek katma değeri olan bir ürüne dönüşmesini sağladı. Üretim ve tüketim süreçlerini ortak bir fayda zemininde buluşturan güçlü bir kazanım ortaya koyduk. Günlük tüketimin parçası olan kahvenin, kadın emeğiyle sürdürülebilir bir ürüne dönüşmesi bizim için çok anlamlı. Kadın emeğini görünür kılan ve yerel üretimi destekleyen bu tür çalışmaların uzun vadeli etkisine yürekten inanıyoruz” dedi.

Yerel kahve üreticisiyle doğrudan temasta

Espressolab, üretici emeğine yönelik çalışmalarıyla sosyal sorumluluk vizyonunu tedarik zincirine de taşıyor. Seedtrace iş birliğiyle Kosta Rika, El Salvador, Kolombiya ve Burundi’deki kahve üreticilerinin üretim süreçlerine ve çiftlik bilgilerine dair veriler açıkça paylaşılıyor. Bu uygulama ile tüketici; kahvenin kökenine, üretim yöntemlerine ve üreticiye dair bilgilere doğrudan ulaşabilir durumda.

Bu yapı, özellikle iklim değişikliği ve artan üretim riskleri karşısında küçük ölçekli kahve üreticilerinin emeğinin korunmasına yönelik önemli bir zemin sunuyor. Üreticinin yetiştirme koşulları ve üretim yöntemlerinin kayıt altına alınması, daha adil ve sürdürülebilir bir tedarik anlayışını güçlendiriyor. Espressolab, sosyal sorumluluğu yerel projelerle birlikte kahve üreticisinin de karşı karşıya olduğu yapısal riskleri de gözeten bütüncül bir yaklaşımla kurguluyor.

Öğrenci Yönetim Kurulu ile gençler aktif rol üstleniyor

Espressolab, sosyal sorumluluk yaklaşımını gençlere yönelik çalışmalarıyla da genişletmiş durumda. 2024 Eylül ayında hayata geçirdiği Öğrenci Yönetim Kurulu projesiyle üniversite öğrencilerine kurumsal yapının içine doğrudan temas eden bir alan açtı. 3 bini aşkın başvuru arasından seçilen öğrenciler; satış, pazarlama, insan kaynakları ve marka yönetimi gibi farklı birimlerde görev alarak genç bakış açısını karar süreçlerine taşıyor.

Gençlerin yaratıcılığı, güncel trendleri okuma becerisi ve toplumsal hassasiyetleri, şirketin operasyonel işleyişine somut katkılar sunarken; proje aynı zamanda gençlerin kurumsal hayata hazırlanmasına ve kariyer yolculuklarında deneyim kazanmalarına olanak tanıyor. Bu yönüyle Öğrenci Yönetim Kurulu, gençlerin fikirleriyle sürece dahil olduğu ve söz sahibi olduğu kapsayıcı bir sosyal sorumluluk projesi olarak ön planda.

10 bini aşkın patili dost tedavi edildi

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarına kalıcı çözümler üretmeyi sosyal sorumluluk anlayışını sürdüren Espressolab, patili dostlara yönelik sahada ve süreklilik esasına dayalı çalışmalar yürütüyor. Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi’nde bugüne kadar 10.200 patili dostun tedavi ve rehabilitasyon sürecinde yer alındı.

Bu çalışmaların bir diğer ayağını oluşturan Patili Dostlar Mobil Aşevi ile 3.000’in üzerinde sokak hayvanına mama, vitamin ve su ulaştırıldı. Espressolab’in sahada yürüttüğü bu faaliyetler, sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarına doğrudan temas etmesinin somut bir örneği.