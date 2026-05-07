Espressolab TikTok yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Türkiye'nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab'in 8 Ocak'ta başlattığı 1 milyon TL ödüllü TikTok yarışmasının kazananları açıklandı.

Yaklaşık 3 ay boyunca #EspressolabVibes etiketiyle toplanan başvurularda pek çok genç; kahvesiyle dans ettikleri anları, sabah rutinlerini, arkadaşlarıyla paylaştıkları enerjik buluşmaları ve günlük hayatın coşkulu kesitlerini yaratıcı videolara dönüştürdü.

Kazananlar Espressolab'in sosyal medya hesaplarından duyurulurken ödüller Espressolab Roastery’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

500’ü aşkın içerik arasından kahvenin enerjisini en güçlü ve özgün biçimde yansıtanlar ödüllerin sahibi oldu.

Yarışma kapsamında paylaşılan tüm videolar; dans eğitmeni Aydan Uysal, oyuncu ve yönetmen Muharrem Uğurlu, içerik üreticisi Eda Yön ve Espressolab CMO'su Ersin Kefeli'den oluşan jüri tarafından yaratıcılık, enerji, anlatım akışı ve kahveyle başlayan iyi hissin aktarımı kriterleri doğrultusunda değerlendirildi.

Jüri değerlendirmesinde yaratıcılığı, özgün anlatımı ve kahve enerjisini en güçlü biçimde aktaran içerikler öne çıktı.

Kübra Çelebioğlu, içeriğiyle yarışmanın birincisi oldu. 1 milyon TL'lik ödülü Espressolab CMO'su Ersin Kefeli takdim etti. Şeyma Arslan 250 bin TL ikincilik ödülünü, Özkan Öngel ise 100 bin TL üçüncülük ödülünü kazandı.

"Kahveyle başlayan ilham binlerce videoya yansıdı"

Yaklaşık 3 ay boyunca süren yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce genç katıldı.

Dans ve hareketle kahve enerjisini yansıtan içeriklerden günlük anları yaratıcı hikâyelere dönüştüren videolara uzanan geniş bir yelpazede çok sayıda içerik yarışmaya dahil oldu.

Yarışmanın sonuçlarını değerlendiren Espressolab CMO'su Ersin Kefeli şunları söyledi:

"Paylaşımları incelediğimizde, kahvenin insanlarda yarattığı o gerçek enerjiyi ve coşkuyu görmek son derece etkileyiciydi. Gençlerin bu enerjiyi bu denli özgün ve yaratıcı içeriklere dönüştürmesi bizim için çok kıymetliydi. Kahveyle başlayan ilham binlerce videoya yansıdı ve bu bizi derinden mutlu etti.

Espressolab olarak gençlerin yaratıcılığına ve enerjisine destek olmak, bu buluşmalara zemin hazırlamak bizim için çok değerli. Kazananlarımızı tebrik ediyor, emeği geçen her katılımcıya teşekkür ediyoruz. Üretilen her video, bu enerjinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu."

Binlerce genç kahve enerjisini içeriğe dönüştürdü

Jüri değerlendirmesinde birinci olan içerik kahvenin günlük hayata kattığı enerjiyi dinamik bir kurguyla harmanlayarak izleyiciye tam anlamıyla hissettirmesiyle fark yarattı.

Özgün anlatımı, akıcı kurgusu ve kahve enerjisini doğal bir şekilde yansıtmasıyla jürinin en yüksek puanını aldı. İkincilik ve üçüncülük ödüllerine uzanan içeriklerde ise kahveyle başlayan sabah enerjisi, arkadaşlık anları ve günlük rutinin coşkulu kesitleri işlendi. Her iki videonun da yaratıcı kurgusu ve izleyiciyle kurduğu samimi bağ dikkat çekti.

Espressolab, bu yarışma ile binlerce gencin farklı fikirlerini ve özgün bakış açılarını yaratıcı içeriklere dönüştürmesine zemin hazırladı. Gençlerin yaratıcılığına ve enerjisine alan açmayı hedefiyle ilerleyen şirket, kahve kültürünü üretimle buluşturmaya devam ediyor.