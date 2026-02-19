Espressolab, üst üste iki yıl dünyanın en iyi 100 kahve dükkânı arasında

Dünyanın dört bir yanından kahve profesyonellerini ve sektör temsilcilerini bir araya getiren The World’s 100 Best Coffee Shops 2026 listesi açıklandı. Bu yıl 15 binden fazla kahve dükkânının değerlendirildiği küresel sıralamada Espressolab, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde bulunan De Waterkant mağazasıyla üst üste ikinci kez dünyanın en prestijli 100 kahve dükkânı arasında yer aldı.

Ödül töreni, 16 Şubat 2026 tarihinde İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen CoffeeFest Madrid kapsamında gerçekleştirildi. Espressolab Kahve Direktörü Renato Correia ile Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, törende ödülü teslim aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, şunları söyledi:

“The World’s 100 Best Coffee Shops listesinde iki yıl üst üste yer almak bizim için son derece değerli. Bu başarı, kahve kalitemizin ve deneyim anlayışımızın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren bir yapı olarak her mağazamızda aynı operasyonel standardı korumaya ve sürdürülebilir bir kalite yaklaşımı benimsemeye önem veriyoruz. Bu liste, ekiplerimizin sahadaki emeğinin ve disiplinli çalışma anlayışının bir sonucu. Önümüzdeki dönemde de aynı yaklaşımı sürdürerek diğer mağazalarımızla birlikte uluslararası platformlarda en iyiler arasında yer almaya devam etmeyi hedefliyoruz.”

15 bini aşkın başvuru arasından seçildi

The World’s 100 Best Coffee Shops 2026 listesi; 800’ün üzerinde uluslararası jüri üyesinin değerlendirmesi ve 350 bini aşkın kamuoyu oyu ile oluşturuldu. Toplamda 15 binden fazla kahve dükkânı; kahve kalitesi, barista deneyimi, müşteri hizmeti, inovasyon kapasitesi, mekân tasarımı ve sürdürülebilirlik uygulamaları gibi kriterler doğrultusunda incelendi.

Espressolab, bu kapsamlı değerlendirme sürecinde kahve kalitesi, servis standardı ve mekân deneyimi alanlarındaki performansıyla listede konumlandı. Şirket, farklı coğrafyalardaki mağazalarında kalite ve deneyim odağını koruyarak uluslararası platformlarda yer almaya devam etmeyi hedefliyor.