Espressolab yaz menüsünü ve Avrupa'daki yeni mağazasını duyurdu

Espressolab, 2026 yaz sezonuna iki duyuruyla adım attı. Şirket, Espressolab Roastery’de düzenlenen tadım lansmanıyla 18 Nisan'da uygulamaya aldığı yaz menüsünü duyurdu. Bu sezon menüde hem içecek hem yiyecek kategorisinde yeni tatlar öne çıkıyor. Kremamsı dokulu soğuk içecekler ve alışılmadık lezzet kombinasyonlarının yanı sıra mevsimlik malzemelerle hazırlanan tatlı seçenekleri de menüye eklendi.

Menü yeniliğinin yanı sıra uluslararası büyümesini de sürdüren Espressolab, Hollanda'da yeni bir mağaza açacağını da duyurdu. 2014'te Türkiye'de kurulan ve bugün 3 kıtada 400'ü aşkın mağazaya ulaşan şirket, bu açılışla faaliyet gösterdiği ülke sayısını 22'ye taşıyor. Espressolab, yaz sezonuna hem menü yenilikleri hem de yeni bir ülke açılışıyla girerek mağaza sayısını ve sunduğu deneyimi eş zamanlı olarak geliştirme hedefinde.

Yeni duyurulara ilişkin değerlendirmede bulunan Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, "Yaza hem yenilenmiş bir menü hem de yeni bir ülke duyurusu ile giriyoruz. Bu sezonki menümüzü mevsime özgü malzemeler ve beklenmedik lezzet kombinasyonlarıyla oluşturduk. Misafirlerimizi yeni tatlarla buluşturarak gastronomi deneyimini geliştirmeye devam ediyoruz. Globalde 1000 mağaza hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Hollanda bu yolculuğun Avrupa'daki yeni durağı olacak” dedi.

Espressolab’in yeni durağı Hollanda

Globaldeki varlığını güçlendirmeye devam eden Espressolab, Hollanda’da da yeni bir mağaza açacağını duyurdu. Şirket, bu yılın başında Endonezya, Irak, Libya ve Kazakistan’daki açılışlarıyla üç kıtada büyümesini sürdürmüştü. Hollanda, bu genişleme hattının Kuzey Avrupa’daki yeni halkası oldu. Yeni mağazanın Rotterdam’da konumlanacağı ve açılışa yönelik hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

Espressolab bu açılışla faaliyet gösterdiği ülke sayısını 22’ye taşımış olacak. 2014’te Türkiye’de kurulan şirket, bugün üç kıtada 400’ü aşkın mağazayla faaliyetlerini sürdürüyor. Hollanda açılışı ile birlikte şirketin, Avrupa’daki varlığını dengeli bir şekilde genişletmesi ve Kuzey Avrupa pazarındaki operasyonlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

Yaz menüsünde yeni tatlar

Espressolab, 21 Nisan'da Espressolab Roastery’de düzenlenen tadım lansmanıyla yaz menüsünü de tanıttı. Bu sezon içecek kategorisinde kremamsı dokulu soğuk içecekler ve alışılmadık lezzet kombinasyonları öne çıkıyor. Misafirler, tahinin karamel ve espressoyla buluştuğu Creme Brulee Tahini Latte, tropikal notalarıyla dikkat çeken Passion Fizz ve Brazilian Lemonade gibi yeni tatlarla buluşacak.

Tatlı menüsünde de bu sezon çeşitli yenilikler yer alıyor. Mevsimlik malzemeler ve özgün kombinasyonlarla hazırlanan Key Lime Cheesecake, Frambuaz & Fıstıklı Cheesecake ve Çilek & Fıstıklı Crumble, menüye eklenen yeni seçenekler arasında. Ferah ve dengeli lezzet profilleriyle öne çıkan bu tatlar, yaz döneminde menüye hafif ve taze alternatifler kazandırıyor. Tüm yeni ürünler 18 Nisan itibarıyla Espressolab mağazalarında misafirlerin beğenisine sunuldu.