Espressolab’da yeni hedef müşterileri geleceğin ortağı yapmak

Şirketler son yıllarda müşteri sadakatini artırmak için puan sistemlerinden üyelik modellerine, dijital cüzdanlardan token tabanlı uygulamalara kadar birçok farklı yöntem geliştiriyor. Dünyada bazı markalar müşterilerine hisse satın alma imkanı sunarken, bazıları sadakat programlarını finansal değere dönüştürecek modeller üzerinde çalışıyor.

Türkiye'de ise bu alanda dikkat çekici fikirlerden biri Espressolab Kurucusu Esat Kocadağ'dan geldi.

Kocadağ, regülasyonlar sebebiyle hayata geçiremediği ancak uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Planına göre şirketin yaklaşık yüzde 5'lik bölümü ayrı bir yapıda toplanacak, bu yapı üzerinden sınırlı sayıda "LabCoin" oluşturulacaktı. Espressolab müşterileri kahve tükettikçe LabCoin kazanmaya devam edecek, şirketin planlanan halka arzı sonrasında ise bu dijital haklar hisseye dönüştürülebilecekti.

Kocadağ'ın ifadesiyle hedef, insanların yalnızca kahve içmesi değil, her fincanda biraz da Espressolab'a ortak olmasıydı.

Bugün 3 kıtada, 23 ülkede 400'ün üzerinde mağazası bulunan Espressolab, uzun vadede 50 ülkede 1000 mağazaya ulaşmayı hedeflerken, markanın gelecek planları arasında halka arz da yer alıyor.

Her ne kadar LabCoin'in hisseye dönüşmesi fikri mevcut düzenlemeler nedeniyle uygulanamasa da, Kocadağ'ın yaklaşımı müşteri sadakatini yalnızca puan kazandıran bir sistem olarak değil, markayla birlikte değer üreten uzun vadeli bir ilişki olarak yeniden tanımlaması bakımından dikkat çekiyor.