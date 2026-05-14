Espressolab’den 1 milyonuncu üyeye ömür boyu kahve

Espressolab, mobil uygulamasının kullanıcı sayısının 1 milyona yaklaşmasıyla birlikte “Ömür Boyu Bedava Kahve” kampanyasını yeniden başlattı. Şirket, mobil uygulama üzerinden yürüttüğü sadakat programı ve dijital üyelik yapısını yeni kampanya ile genişletmeyi hedefliyor.

Şubat 2025’te hayata geçirilen kampanyanın ilk aşamasında, uygulamanın 300 bininci üyesi olarak bu benzersiz ödülü kazanan Oğuzhan Özdoğan, ömür boyu ücretsiz kahve hakkının sahibi olmuştu. Kampanyanın yeni aşamasında ise Espressolab Mobil Uygulaması’na ilk kez kaydolan 1 milyonuncu kullanıcı aynı ödülün sahibi olacak.

12 Mayıs 2026 itibarıyla başlayan kampanya kapsamında kazananın, noter onaylı şekilde Espressolab’in dijital medya hesapları üzerinden duyurulacağı belirtildi.

"1 milyonuncu üyemizi özel bir sürprizle karşılıyoruz"

Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan Espressolab CMO’su Ersin Kefeli şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl mobil uygulamamızın 300 bininci üyesi için gerçekleştirdiğimiz kampanya kullanıcılarımızdan yoğun ilgi görmüştü. Uygulamamızın 1 milyon kullanıcıya yaklaşmasıyla birlikte aynı kampanyayı yeniden hayata geçirmek istedik. Mobil uygulamamızı bir sadakat sisteminden öte kullanıcı deneyimini güçlendiren dijital bir platform olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Kullanıcılarımızın uygulama üzerinden sipariş verebilmesi, puan kazanabilmesi ve kampanyalara hızlı şekilde erişebilmesi bizim için önemli.”

Mobil üyeliğe çok yönlü kullanım

Espressolab, geçtiğimiz dönemde mobil uygulamasını dijitalleşme çalışmaları kapsamında geliştirerek sadakat programı, kampanya yönetimi ve online alışveriş süreçlerini tek platformda toplamıştı. Uygulamayı kullanan üyeler online siparişin yanı sıra O-Club sadakat programı kapsamında yaptıkları harcamalardan da LabCoin kazanma imkanı buluyor.

Bu sistemle kullanıcılar harcama düzeylerine göre LabClassic, LabPlus ve LabPremium seviyelerine geçiş yaparak ücretsiz içecek, içecek boyu yükseltme ve özel etkinlik davetleri gibi çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor. Son altı aylık harcama tutarına göre güncellenen seviye sistemiyle kullanıcıların uygulama kullanımına bağlı olarak farklı fırsatlara erişmesi sağlanıyor.

Espressolab, 1 milyonuncu üyeye yönelik başlattığı kampanyayla birlikte dijital üyelik sisteminde kullanıcı deneyimini de daha ileriye taşımayı hedefliyor.