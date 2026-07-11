Espressolab'den Minor Figures iş birliğine özel lansman

Türkiye'nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, Minor Figures ile kurduğu iş birliğini Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de düzenlediği lansman etkinliğiyle tanıttı. Rejeneratif tarım yaklaşımıyla üretilen, glutensiz yapısıyla öne çıkan ve Türkiye'de ilk kez Espressolab mağazalarında kullanılmaya başlanan Minor Figures Barista Oat Regenerative, etkinlik boyunca kurulan deneyim alanları ve tadım aktiviteleriyle davetlilerle buluştu.

Etkinliğe Espressolab CMO'su Ersin Kefeli, Minor Figures Kıdemli Uluslararası Satış Müdürü Joshua Jones ve çok sayıda davetli katıldı. Davetliler, lansmanda kör tadım testinden latte art challenge'a ve DJ performanslarına uzanan farklı aktiviteleri deneyimleme fırsatı buldu.

Kalite ve sürdürülebilirlik odağında güçlü iş birliği

Lansmana ilişkin değerlendirmede bulunan Espressolab CMO'su Ersin Kefeli, şunları söyledi:

"Espressolab olarak misafirlerimize sunduğumuz kahve deneyimini ürün kalitesi, lezzet çeşitliliği ve yenilikçi iş birlikleriyle geliştirmeye odaklanıyoruz. Minor Figures Barista Oat Regenerative; kahveyle uyumlu yapısı, yoğun gövdeli içim deneyimi, glutensiz içeriği ve rejeneratif tarım yaklaşımıyla bu deneyime güçlü bir katkı sağlıyor. Bu iş birliğiyle misafirlerimizi bitki bazlı kahve kategorisindeki yeniliklerle buluştururken, ürün tercihlerimizde kalite ve sürdürülebilirlik odağımızı da güçlendiriyoruz.”

Minor Figures Kıdemli Uluslararası Satış Müdürü Joshua Jones ise şu açıklamayı yaptı:

"Espressolab ile birlikte Barista Oat Regenerative'i Türkiye'deki kahve severlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Rejeneratif tarım yaklaşımıyla üretilen, kahveyle uyumlu yapısı ve yüksek barista performansıyla öne çıkan ürünümüzün, Türkiye'deki bitki bazlı kahve deneyimine yeni bir bakış açısı kazandıracağına inanıyoruz."

Lansmanda deneyim alanları öne çıktı

Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de düzenlenen lansman etkinliği, farklı deneyim alanlarına ev sahipliği yaptı. Canlı DJ performanslarının yer aldığı etkinlikte katılımcılar, kör tadım testinde Minor Figures Barista Oat Regenerative ile hazırlanan kahveleri farklı süt alternatifleriyle karşılaştırdı.

Latte art challenge alanında barista becerilerini sergileyen davetliler, Espressolab'e özel hazırlanan branding alanları, oyuncak kapma makinesi ve face cut-out fotoğraf köşesini de ziyaret etti. Katılımcılara etkinlik boyunca çeşitli ikramlar ve özel hediyeler sunuldu.

Ürün yelpazesini genişletiyor

Bugün 3 kıtada ve 23 ülkede 400'ü aşkın mağazayla faaliyet gösteren Espressolab, 1.000 mağaza hedefi doğrultusunda küresel büyümesini sürdürürken sunduğu deneyimi ürün ve hizmet tarafında da zenginleştiriyor. Minor Figures iş birliğiyle kahveyle uyumlu yapısı, yoğun gövdeli içimi ve rejeneratif tarım anlayışıyla öne çıkan yeni nesil bir bitki bazlı süt alternatifini misafirleriyle buluşturan şirket, bu adımla değişen tüketici beklentilerine yanıt veren ürün yelpazesini de genişletmiş oldu.

Kalite ve sürdürülebilirlik odaklı ürün tercihlerini her geçen gün pekiştiren Espressolab, önümüzdeki dönemde de yenilikçi iş birlikleri ve ürün adımlarıyla misafirlerine sunduğu kahve deneyimini daha ileri taşımayı hedefliyor.