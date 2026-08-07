Espressolab'in 1 milyonuncu kullanıcısı ömür boyu ücretsiz kahve hakkı kazandı

Türkiye'nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, kullanıcılarına sadakat programı, online sipariş ve kampanya yönetimi gibi hizmetleri sunduğu mobil uygulamasıyla 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Şirket, geçtiğimiz aylarda bu hedefi "Ömür Boyu Bedava Kahve" kampanyasının ikinci etabıyla duyurmuştu. Espressolab, kampanya kazananını 22. Beşiktaş Noteri Başkatibi Fatma Demirel huzurunda açıkladı. Hediye çeki, 1 milyonuncu kullanıcı Burcu Demir’e noter eşliğinde teslim edildi. Ömür boyu ücretsiz kahve hakkı, her gün saat 00.00'da kazananın mobil uygulama hesabına otomatik olarak tanımlanarak mağazalarda QR kod okutulmasıyla kullanılabilecek.

23 ülkede 400'ün üzerinde mağazası bulunan Espressolab, mobil uygulaması üzerinden sunduğu kampanyalar ve sadakat programıyla kullanıcı deneyimini zenginleştirirken misafirleriyle kurduğu etkileşimi güçlendirmeyi hedefinde. "Ömür Boyu Bedava Kahve" kampanyası Şubat 2025'te ilk kez hayata geçirilmiş, uygulamanın o dönemki 300 bininci üyesi Oğuzhan Özdoğan aynı ayrıcalığın sahibi olmuştu. Kampanyanın ikinci etabı ise mobil uygulama kullanıcı sayısının 1 milyona ulaşmasıyla tamamlandı. Şirket, ilerleyen dönemlerde de benzer kampanyalarla dijital üyelik tabanını büyütmeyi amaçlıyor.

1 milyonuncu üye ödülüne kavuştu

Merter'de bulunan Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de noter huzurunda düzenlenen organizasyona Espressolab CMO'su Ersin Kefeli de katıldı. Törende açıklanan talihli kullanıcıya ömür boyu ücretsiz kahve hakkı takdim edildi.

Kampanya çerçevesinde değerlendirmede bulunan Kefeli, "Geçtiğimiz yıl 300 bininci üyemiz için de benzer bir kampanya gerçekleştirmiş ve misafirlerimizden yoğun ilgi görmüştük. Bugün mobil uygulamamızın 1 milyon kullanıcıya ulaşması ve bu yolculukta bir üyemize daha ömür boyu ücretsiz kahve hakkını teslim etmek bizim için büyük mutluluk. Mobil uygulamamızı, kullanıcılarımızın Espressolab deneyimini zenginleştiren ve onlarla etkileşimimizi güçlendiren önemli bir platform olarak görüyoruz. Uygulamamızı yeni özellikler, kampanyalar ve kullanıcı deneyimini geliştiren yeniliklerle sürekli ileri taşıyoruz. Hedefimiz, misafirlerimize mağazalarımızda olduğu kadar dijital kanallarımızda da güçlü ve kesintisiz bir deneyim sunmak” dedi.

Kullanıcılar çeşitli avantajlardan faydalanabiliyor

Espressolab'ın "Ömür Boyu Bedava Kahve" kampanyasını yürüttüğü mobil uygulama, kullanıcıların siparişten kampanyalara, online alışverişten sadakat programına kadar birçok hizmete tek noktadan erişmesini sağlıyor. Uygulama bünyesinde yer alan O Club ile üyeler yaptıkları harcamalar karşılığında LabCoin kazanırken, uygulamaya özel fırsat ve kampanyalardan da yararlanabiliyor. O Club üyeleri, son altı aylık harcama tutarlarına göre LabClassic, LabPlus ve LabPremium seviyelerine geçiş yapıyor. Bu seviyelere göre ücretsiz içecek, içecek boyu yükseltme, online mağazada indirim, doğum günü ikramı ve özel etkinlik davetleri gibi farklı ayrıcalıklar sunuluyor.

Espressolab, ilerleyen dönemde de yeni kampanyalar ve kullanıcı odaklı özelliklerle mobil uygulamasını zenginleştirmeyi hedefliyor. Ayrıca dijital kanallarını geliştirirken kullanıcılarına mağazalarının yanı sıra uygulama üzerinden de yeni hizmetler ve avantajlar sunmayı planlıyor.