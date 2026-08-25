Espressolab'in patronundan halka arz kriterleri isyanı!

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Espressolab'ın kurucusu Esat Kocadağ, şirketin 2025'te 19,9 milyon dolar "Faiz, Vergi, Amortisman ve İtfa Öncesi Kâr" (EBITDA) ürettiğini, 2026'yı ise 25-26 milyon dolar seviyesinde kapatmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kocadağ, 2024 EBITDA’sının 29 milyon dolar olduğunu söyledi.

Kocadağ, Espressolab'ın halka arz için gereken ciro kriterini karşıladığını ancak asgari aktif büyüklüğü kriterini karşılayamadığını belirterek halka arz kriterlerine tepki gösterdi.

Şirketin 2025'te aylarca boykot edildiğini ifade eden Kocadağ, buna rağmen geçen yıl 19,9 milyon dolar EBITDA elde ettiklerini açıkladı. Kocadağ, 2026'yı ise 25-26 milyon dolar EBITDA seviyesinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Espressolab'ın 24 ülkede faaliyet gösterdiğini kaydeden Kocadağ, şirketin büyümeye devam ettiğini, kâr ettiğini ve borçluluğunun düşük olduğunu söyledi.

Halka arz kriterlerine dikkat çekti

Kocadağ, şirketin halka arz için aranan ciro kriterlerini karşıladığını ancak aktif büyüklüğü şartında zorlandığını ifade etti. Bunun nedenlerinden birinin Espressolab'ın düşük borçluluğu nedeniyle bilanço aktiflerinin görece sınırlı kalması olduğunu savundu.

Kocadağ, "Mevcut halka arz kriterleri; kârlı, borçluluğu düşük, hızla büyüyen ve gelirlerinin giderek daha büyük kısmını yurt dışından elde eden yeni nesil Türk şirketlerini değerlendirmek için yeterince uygun mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Sermaye piyasaları yeni nesil şirketlerin yapısına uyum sağlamalı

Sermaye piyasalarının yeni nesil şirketlerin yapısına uyum sağlaması gerektiğini belirten Kocadağ, daha fazla Türk markasının uluslararası pazarlara açılabilmesi için halka arz kriterlerinin tartışılması gerektiğini ifade etti.

Kocadağ'ın paylaştığı verilere göre Espressolab'ın 2025 yıl sonu aktif büyüklüğü 3 milyar 319 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Şirket, halka arz için aranan 3,6 milyar liralık aktif büyüklüğü kriterinin yaklaşık 281 milyon lira altında kalıyor.