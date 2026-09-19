Eti Bakır, yeni kapasite ve üretim sahaları için 2,2 milyar dolar yatırıma imza atacak

Cengiz Holding çatısı altında yer alan Eti Bakır, bünyesinde Kırgızistan yatırımları da dahil edindiğinde 9 üretim tesisi bulunan, çok sayıda sektöre hizmet üreten, bakırda Türkiye’nin tam entegre tek endüstriyel yapıya sahip şirketi olarak faaliyet yürütüyor. Şirketin yüksek Ar-Ge gücüne sahip, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kendi üretimi madenin, yarı mamüllerin işlendiği merkez işletmesi hüviyetindeki Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi, cevherden son ürüne, tamamen yerli yüzde 99,99 saflıkta katot bakır üretimi gerçekleştiriyor. Yıllık 90 bin tonluk katot bakır üretim kapasitesi olan tesis, cari açığın azaltılmasına her yıl 1 milyar doların üzerinde katkı sunuyor. Türkiye’deki tek izabe tesise sahip şirket, iç pazarda bakır katot ihtiyacının yüzde 25’ini tek başına karşılıyor. Üretiminde ortaya çıkan sülfürik asit gübre sektöründe kullanılıyor. Eti Bakır, kendi bünyesindeki gübre tesislerine olduğu kadar sektöre ve yanı sıra bakır endüstrisine tedarik sağlıyor.

Temel strateji, yerli üretim ve katma değer

Yerli üretim, yüksek katma değer yaratma ve yüksek kapasite oluşturma şirkette temel stratejiler. Üretimden ortaya çıkan yan ürünlerin piyasalarda satılarak değerlendirilmesi de son yıllarda devreye sokulan anlayışlardan olmuş. Sülfirik asit, amonyak, pirit üretimi, kobaltın yanı sıra maden eleme için kullanılan, ihtiyacın ithalat yoluyla karşılandığı bilye üretimine yatırım, endüstrilere tedarik sağlıyor.

Özelleştirme ile Cengiz Holding’in bünyesine geçtiği 2004’ten bu yana yüksek rakamlı yatırımlar sürüyor, Eti Bakır’da. Özelleştirme öncesi 30 bin ton kapasiteli bilister bakır üretim tesisi iken, 2008’den bu yana ileri teknolojiye dayalı katot üretimi gerçekleşiyor. Üretim kapasitesi önce 70 bin tona, ardından 90 bin tona çıkarıldı. Aynı zamanda kuru ve sıvı kritik ürünlerin lojistiğinin sağlandığı modern limanın devreye sokulduğu Samsun’da ayrıca gübre tesisi de kuruldu. Mardin Mazıdağı’da yüksek Ar-Ge gücüne sahip gübre tesisi de devreye alındı. 2024’te 450 milyon dolar olan toplam yatırımların tutarı, geçen yıl da aynı rakamlara geldi.

Üretim kapasitesi artırılıyor

Eti Bakır, bu yıl da yatırımlarına devam etti. Üretim kapasitesini desteklemek üzere yatırımlara devam eden şirket, bu yıl yeni satın almalar, yeni üretim sahası yatırımları ve verimlilik gündemine dayalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Samsun’daki entegre tesisde kapasite artışı yatırımları da devam ediyor.

Grup bünyesinde gerçekleştirilen Çayeli Bakır ve Anagold Madencilik’teki satın almaları ile buna ek olarak Elazığ, Çanakkale ve Sinop’taki yeni üretim sahaları ile Samsun’daki kapasite artış yatırımlarını anlatan Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş, toplamda 2,2 milyar dolarlık yatırım tutarı olduğunu ifade etti.

Elazığ’da 700 kişilik istihdam

Elazığ’ın Maden ilçesindeki Eti Bakır İşletmesi’nin bu ay geçici faaliyet belgesini alarak üretime başladığını ifade eden Asım Akbaş, “Bu üretim sahamız için yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Yıllık 1 milyon ton tüvenan cevher çıkararak işleyeceğiz. Türkiye’nin ihtiyacı olan bakırın yerli kaynaklarla karşılanması için önemli bir destek sağlayacak olan bu üretim sahamızda 700 kişilik istihdamımız var. Öncelikli olarak bölgeden istihdam sağlayarak, şehrin ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Elazığ işletmemiz aynı zamanda döngüsel ekonomi için de bir örnek olacak” dedi. “Üretim sahamızda bakırdan arta kalan pirit Mazıdağı tesisimize gönderilecek ve burada kobalt, çinko gibi değerli metalleri geri kazanacağız” diyen Akbaş, “Ayrıca Elazığ İşletmemiz’den gelecek konsantre bakır için Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisimizde de bir kapasite artışı yaptık. Yıllık katot bakır üretim kapasitemizi 70 bin tondan 90 bin tona çıkardık” diye konuştu.

Halilağa Bakır Madeni devreye alınıyor

Çanakkale’de yine grup bünyesinde bulunan Truva Bakır’a ait Halilağa Bakır Madeni’nin de bu yılın sonunda faaliyete geçeceğini kaydeden Akbaş, “Faaliyete başladığında Halilağa Bakır Madeni için toplam 600 milyon dolarlık yatırım yapmış olacağız. Bu tesisimizde yılda 6 milyon ton tüvenan cevher çıkarılacak. Burada da öncelikli olarak bölgeden karşılanmak üzere işletme süresince 1.000 kişiye istihdam sağlayacağız. Öte yandan gelecek yılın sonunda üretime başlayacak Sinop Boyabat’taki üretim sahamız için de yine yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Satın alınan tesisler 1,8 milyar dolara mal oldu

Çayeli Bakır ve Anagold Madencilik’teki satın almalarla ilgili de bilgi paylaşan Akbaş, şunları söyledi:

“Çayeli Bakır’daki satın alma sürecimiz nisan sonu itibarıyla tamamlandı. Eskiden bakır konsantresi olarak ihraç edilen cevher artık Samsun’daki izabe tesisimizde katma değeri yüksek katot bakır haline getiriliyor. Ayrıca Cengiz Holding bünyesine geçmesi ile birlikte buradaki verimlilik ve teknoloji yatırımlarımız da devam ediyor. Yine Anagold Madecilik de mayıs ayından itibaren Cengiz Holding şemsiyesi altında faaliyetlerini sürdürüyor. Altın üretiminde Türkiye’nin en büyük iki madeninden birine sahip olan Anagold Madencilik ile ülkemizin altın ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyoruz. Günlük 6 bin ton maden işleyebilen şirket, yerel kalkınmayı önceliklendirerek, 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Bu yıl gerçekleşen bu satın almalar toplam 1,8 milyar dolara mal oldu”.

Türkiye’de cevherden son ürüne üretim yapabilen tek şirket olan Eti Bakır, Samsun Elektroliz ve İzabe Tesisi, Adıyaman İşletmesi, Cerattepe İşletmesi, Küre İşletmesi, Halıköy İşletmesi, Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, Murgul İşletmesi ve Siirt İşletmesi ile faaliyetlerine devam ediyor. Kırgızistan'da da altın madenciliği üzerinde faaliyet yürüten Tereksay tesisi bulunuyor. Satın almaların ardından devreye girecek yeni tesislerle birlikte, maden üretimi çeşitlenerek büyütülürken, fabrikaların kapasiteleri artırılacak ve katma değer yükseltilecek.