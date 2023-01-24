Eti, doğal afetler ve acil durumlar için özel ürün geliştirdi

Gıda sektörünün öncü ve lider kuruluşu Eti, son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri sonucu artış gösteren doğal afetler ve afet kaynaklı meydana gelebilecek diğer acil durumlarda bölgedeki afetzedelere ulaştırmak üzere özel bir bisküvi tasarladı. Eti’nin sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde geliştirdiği bisküvi, olası afet veya acil durumda Eskişehir Eti Bisküvi Fabrikası’nda üretilerek etkilenen bölgelere hızla gönderilecek. Bisküvi, afetzede vatandaşların günlük ihtiyacı olan besin öğelerinin bir kısmını karşılamasına yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş bisküvinin içeriğinde demir, çinko, D vitaminin de yer aldığı 11 farklı vitamin ve 5 mineral bulunuyor. Eti’nin kâr amacı gütmeden, tamamen sosyal sorumluluk bilinciyle hazırladığı bisküvinin ambalajı üzerinde “Afet ve acil durumlar için özel olarak tasarlanmıştır” ifadesi ve “Para ile satılamaz” uyarısı yer alıyor.

Bisküvi, kar amacı gütmeden tasarlandı

Konuyla ilgili açıklama yapan Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, “Ülkemizde hepimizi derinden üzen afetler maalesef zaman zaman yaşanabiliyor. Böyle olaylardan etkilenen yurttaşlarımıza hızla yardım ulaştırılması ise hayati bir önem taşıyor. Eti olarak, kurulduğumuz günden bu yana kalite ve lezzet unsurundan ödün vermediğimiz ürünlerimizle her zaman tüketicilerimizin yanında olduk” dedi. Projelerini hayata geçirirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini açıklayan Polatoğlu şöyle konuştu: “Toplumsal fayda yaratmaya odaklanan 60 yıllık bir gıda şirketi olarak, afet durumlarından etkilenen insanlarımıza destek olmayı görev biliyor, bu konuda üstümüze düşeni yapmaya büyük önem veriyoruz. Hiçbir kâr amacı gütmeden tasarladığımız yeni bisküvimiz de, bu sosyal sorumluluk anlayışımızın bir sonucudur. Hiç yaşanmamasını temenni ettiğimiz afetler gerçekleştiği takdirde bisküvimizi hızla ulaştırarak bölge halkına katkıda bulunabilmeyi planlıyoruz.”