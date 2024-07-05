EURO 2024’ün resmi sponsoru Hellmann’s, final maçlarının keyfini Bomontiada’da yaşatacak

Danışmanlık firması Kantar Worldpanel tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre restoran sektörü, yoğun futbol sezonu gibi özel anlarla ilgili deneyimler sunarak tüketicileri cezbetmek için çok önemli bir fırsat yakalıyor.

Maç günlerinde bar ve restoranlardaki tüketim önemli ölçüde artıyor ve bu da konaklama sektörünü büyütmek adına önemli bir adım haline geliyor. Bu iç görüden yola çıkarak tüm dünyada futbolseverlerin heyecanla takip ettiği EURO 2024'ün resmi sponsoru olan Hellmann’s, lezzetli sosları ile futbolseverlere maç keyfini yaşatıyor.

Girişler ücretsiz

Hellmann’s, 14 Temmuz’a kadar devam edecek etkinliklerde futbolseverleri sahaların ilk 11’leriyle buluşturacak. Yapı Kredi Bomontiada’da kurulan özel alanda en heyecanlı maçlar, unutulmaz bir deneyime dönüşecek. Girişin ücretsiz ve herkese açık olduğu bu özel etkinlikler, maç coşkusunu sonuna kadar hissettiren farklı deneyim alanlarıyla da yaz akşamlarının vazgeçilmez aktivitesi haline gelecek.

Hellmann’s’ın etkinliklerine katılmak isteyenler, hellmannsclub hesabından yapılan paylaşımları takip edebilirler.