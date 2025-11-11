Euromaster’dan sürücülere uyarı: Kış lastiği zorunluluktan öte güvenli sürüşün teminatı

Havaların soğumasıyla birlikte, düşen sıcaklıklar ve artan yağışlar güvenli sürüş için kış lastiği kullanımının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Michelin Grubu’nun araç bakım ağı Euromaster, ülkemizde 15 Kasım itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlayacağına dikkat çekerken aynı zamanda hava sıcaklığı 7°C’nin altına düştüğünde tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğine işaret ediyor.

Türkiye’de 15 Kasım tarihi itibariyle ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasını her segmentteki araç sahiplerinin güvenliği için öneren Euromaster, sürücülerin kış koşullarına hazır olmaya davet ederken, aynı zamanda kış lastiği kullanımına ilişkin önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Doğru lastik seçimi önemli

Doğru lastik tercihinin önemli olduğuna işaret eden Euromaster, kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre fren mesafesini ortalama %30 oranında kısalttığına işaret ediyor. Özel kauçuk bileşimi ve sırt deseni sayesinde ıslak zeminde suyu etkin biçimde tahliye eden kış lastiklerinin, suda kızaklama (aquaplaning) riskini en aza indirdiğini vurgulayan Euromaster, kış lastiklerinin yalnızca güvenliği değil aynı zamanda yakıt verimliliğini de olumlu yönde etkilediğine dikkat çekiyor.

Araçlarda dikkat edilmesi gereken unsurlar

Sürücülerin kış koşuları başlamadan önce araçlarında dikkat etmesi gereken noktalar konusunda da tavsiyede bulunan Euromaster, lastiklerin mevsime uygunluğu ve diş derinliğinin önemine işaret ediyor. Araçtaki dört lastiğin de aynı modelden olmasının güvenli sürüş sağladığını ve savrulmaların önüne geçtiğini belirten Euromaster; aracın antifriz seviyesi, silecek sularının antifrizli olup olmadığı, sileceklerde yer alan lastiklerin zorlu hava koşullarında işlevlerini yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesinin yanı sıra araç akülerinin kış aylarında arıza riskine karşı kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Aklınız lastiklerde kalmasın, 400 bine varan kapasite ile lastik oteli hizmetinizde

Sürücüler için ayrı bir endişe konusu olan kış ve yaz lastiklerinin bir sonraki mevsime kadar güvenli bir şekilde korunup saklanma konusunda Euromaster, lastik oteli hizmeti ile destek sunuyor. Euromaster servis noktaları, araçlardan çıkan yaz lastiklerinin en uygun koşullarda saklanabilmesi için 400 bine varan geniş lastik oteli kapasitesiyle hizmet verirken, Türkiye’nin dört bir yanındaki Euromaster servisleri, ücretsiz araç check-up hizmetiyle her araç sahibine kış sezonunda güvenli sürüş imkânı sunuyor.

Kış mevsimi sürücüler için dikkat ve hazırlık gerektiriyor

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Serhat Sezginsoy, Türkiye’de 15 Kasım 2025 tarihi itibariyle ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasını her segmentteki araç sahiplerinin güvenliği için önerdiklerini vurgulayarak; “Kış mevsimi, araç

sahipleri için soğuk havaların ötesinde; yol koşullarının değiştiği, dikkat ve hazırlık gerektiren bir süreci ifade ediyor. Kış lastikleri, soğuyan havalarda yol tutuşunu artırarak fren mesafesini kısaltıyor ve olası kazaların önüne geçiyor. Biz Euromaster olarak, sürücü ve yolcuların güvenliğini önceliklendiriyor, onları yalnızca yasal zorunluluklar nedeniyle değil, kendi emniyetleri için de kış lastiği kullanımına davet ediyoruz. Türkiye genelindeki yaygın servis ağımız, uzman teknisyenlerimiz ve geniş lastik oteli kapasitemizle araç sahiplerinin kışa eksiksiz şekilde hazırlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Güvenli sürüşün, doğru lastik seçiminden ve doğru bakımdan geçtiğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.