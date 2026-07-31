Euromek Elektrik global transformatör pazarında Ar-Ge ile büyüyor

Enerji iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan yüksek gerilim ölçü transformatörlerinin tasarımını ve üretimini gerçekleştiren Euromek Elektrik; 12 kV’dan 550 kV’ya kadar akım transformatörleri, endüktif gerilim transformatörleri ve kapasitif gerilim transformatörleri üretme kabiliyetine sahip durumda.

Euromek’in faaliyetlerini değerlendiren Euromek Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nurkan Aktaş, sadece üretim yapan bir yapıları bulunmadığını, kendilerini test ve satış sonrası süreçleri de bünyesinde yönetebilen bir teknoloji şirketi olarak konumlandırdıklarını söyledi.

Faaliyete geçen yeni üretim tesisiyle birlikte hem üretim kapasitesi hem de kalite ve test altyapısı olarak global ölçekte önemli bir oyuncu olmayı planladıklarını kaydeden Aktaş, “Bünyemizde 800 kV AC rezonans test sistemi, 2,4 MV darbe gerilimi test sistemi ve ileri düzey kısmi boşalma ölçüm altyapılarının bulunduğu, ISO/IEC 17025 kapsamında akredite bir yüksek gerilim laboratuvarımız bulunuyor” dedi.

Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynakların üretimi değişken olduğu için şebekede doğru ölçüm, koruma ve kontrol sistemlerinin öneminin giderek arttığının altını çizen Aktaş, “Ölçü transformatörleri de enerji sistemlerindeki ölçüm, koruma ve kontrol zincirinin en kritik bileşenlerinden biri. Euromek olarak önceliğimiz; yüksek doğruluk sınıfına sahip, güvenilir, uzun ömürlü ve farklı şebeke şartlarına uyarlanabilen ürünler geliştirmek” diye konuştu.

Türkiye’nin enerji dönüşümünde sadece ekipman satın alan değil, teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir ülke olması gerektiğine inandıklarını dile getiren Nurkan Aktaş, Euromek olarak bu dönüşümün yerli mühendislik ve yerli üretim tarafında yer almak istediklerini kaydetti.

“Ar-Ge’yi maliyet değil rekabet temel şartı olarak görüyoruz”

Ar-Ge çalışmalarını mevcut ürünleri iyileştirmenin ötesinde; güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik, maliyet optimizasyonu ve uluslararası rekabet gücü eksenlerinde yürüttükleri bilgisini veren Aktaş, “Örneğin, yüksek gerilim ölçü transformatörlerinde geleneksel mineral yağlara alternatif çevreci yalıtım sıvılarının kullanılmasına yönelik çalışmalarımız bulunuyor. Bunun yanında yüksek gerilim ürünlerinde iç ark güvenliği, ferrorezonans davranışının iyileştirilmesi ve ürünlerin daha kompakt hale getirilmesi üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Tasarım hesaplarının standartlaştırılması ve hızlandırılması için kendi mühendislik yazılımlarını ve hesaplama araçlarını geliştirdiklerini ifade eden Aktaş, “Akıllı şebekelerle uyumlu dijital ölçüm, uzaktan izleme ve durum takibi çözümleri de gelecek dönem teknoloji yol haritamızın önemli başlıkları arasında bulunuyor. Ar-Ge ve dijitalleşmeyi bir maliyet unsuru olarak değil, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin temel şartı olarak görüyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımlarındaki büyümenin, faaliyet gösterdikleri ölçü transformatörleri pazarı açısından doğrudan bir büyüme alanı oluşturduğuna değinen Aktaş, “Özellikle yüksek gerilim bağlantılı yenilenebilir enerji santralleri, yeni iletim hatları, trafo merkezleri ve mevcut şebekelerin kapasite artırımları önümüzdeki yıllarda önemli bir talep yaratacak. Enerji depolama tesislerinin yaygınlaşması da şebekedeki enerji akışının çift yönlü ve daha dinamik hale gelmesine neden olacak. Bu durum daha hassas ölçüm ve daha gelişmiş koruma sistemlerine olan ihtiyacı artıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Avrupa’daki projelerimiz mühendislik altyapımız için önemli bir referans”

Euromek’in büyüme stratejisinin en önemli unsurlarından birisinin de ihracat olduğunu belirten Nurkan Aktaş, “Başta Avrupa olmak üzere farklı coğrafyalardaki enerji şirketleri, trafo merkezi üreticileri, EPC firmaları ve şebeke işletmecileriyle çalışıyoruz. Özellikle Avrupa pazarındaki projeler ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren kuruluşların teknik gerekliliklerine uygun ürünler geliştirebilmek, şirketimizin mühendislik ve kalite altyapısı açısından önemli bir referans oluşturuyor” dedi.

Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Amerika’daki varlıklarını güçlendirmenin yanında; Balkanlar, Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarında daha aktif olmayı planladıklarını söyleyen Aktaş, ”Hâlen 50’ye yakın ülkede homologe ürünlerimizle ve onaylanmış satıcı listesinde bulunuyoruz” diye konuştu.