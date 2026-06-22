EUROPGEN Awards yılın ürünü ödülü Teksan’ın

Avrupa jeneratör seti endüstrisinin önemli buluşmalarından biri olan EUROPGEN Gala & Conference; sektör temsilcilerini, üreticileri, tedarikçileri ve uzmanları bir araya getirerek enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik, yeni teknolojiler ve sektörün geleceğine yönelik değerlendirmelere ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde sektörde yenilikçi, katma değerli ve geleceğe yön veren çözümler ödüllendirildi.

Teksan’ın Avrupa’nın ilk metanol yakıtlı jeneratörü olarak geliştirdiği yeni ürünü, düşük karbonlu enerji çözümlerine geçiş sürecinde önemli bir adım niteliği taşıyor. 310 kVA gücündeki ilk ticari modeliyle öne çıkan metanol yakıtlı jeneratör, geleneksel jeneratör sistemlerinin güvenilirliğini metanolün çevresel avantajlarıyla bir araya getiriyor. Ürün, özellikle karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen kritik altyapılar, veri merkezleri, telekomünikasyon, endüstri ve inşaat gibi sektörler için sürdürülebilir bir güç alternatifi sunuyor.

Teksan, Ar-Ge ve mühendislik gücüyle yalnızca bugünün enerji ihtiyaçlarına değil, geleceğin düşük karbonlu güç çözümlerine de odaklanıyor. Metanol yakıtlı jeneratörün EUROPGEN Awards’ta Yılın Ürünü seçilmesi, şirketin sürdürülebilir inovasyon vizyonunun ve enerji dönüşümüne katkı sağlayan teknolojiler geliştirme kararlılığının uluslararası ölçekte tescillenmesi anlamına geliyor.

Ödülü alan Teksan Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başeğmezler, güç çözümleri alanındaki yenilikçi yaklaşımlarının ödüle layık görülmesinden ötürü mutlu olduklarını dile getirdi. 1994 yılından bu yana devam eden üretim yolculuğunda hem Türkiye hem uluslar arası alanda sayısız önemli projeye imza attıklarını dile getiren Başeğmezler, “Metanol Yakıtlı Jeneratör Teksan için özel bir proje. Bu alanda dünya genelinde sınırlı sayıda üretici ürün ortaya koyuyor. Biz Avrupa’da ilk metanol yakıtlı jeneratörü üreten markayız. Alternatif yakıt alanında metanol yakıtlı jeneratör çevre odaklı projeler için büyük avantaj sağlayacak. Teksan çevreye duyarlı bir ürünü daha gamımıza eklemekten dolayı gurur duyuyoruz. Bu ürünün ödüle layık görülmesi noktasında da EUROPGEN Awards jürisine teşekkür ederim” diye konuştu.

Bu ödül, Teksan’ın sürdürülebilir yakıt teknolojilerine yaptığı yatırımların ve düşük karbonlu enerji geleceğine yönelik vizyonunun güçlü bir göstergesi oldu.

Teksan Metanol Yakıtlı Jeneratörü nasıl çalışır?

Özel tasarım 20 ft konteyner içinde sunulan sistem, ECU kontrollü metanol yakıtlı motor ve metanole uygun yakıt sistemi ile kararlı ve verimli bir yanma sağlamaktadır. VFD ile kontrol edilen radyatör fan hızı, değişken yüklerde soğutma performansını ve enerji verimliliğini optimize etmektedir. Güvenlik; jeneratör setinin tasarımının merkezinde yer almaktadır. Konteyner içerisinde kullanılan gaz dedektörleri ile olası metanol kaçakları sürekli izlenmekte ve yüksek sıcaklık dayanımlı yalıtım ise kritik bölgeleri korumaktadır. Çift cidarlı paslanmaz çelik yakıt tankı, manuel ve otomatik dolum özellikleriyle güvenli kullanım sunmaktadır. Gazlı yangın algılama ve söndürme sistemi ile olası yangın durumunda yangın algılanarak anında söndürme işlemi gerçekleştirilmektedir.

IP23 koruma seviyesine sahip konteynerde, hava emiş ve atışta kullanılan otomatik panjur ile jeneratör setinde dış etkenlere karşı koruma sağlanmaktadır. Konteyner içerisinde kullanılan ses kasetleri sayesinde jeneratör seti düşük ses seviyelerinde çalışmaktadır.

Sistem, Stage V emisyon seviyesine tam uyumludur. Enerji depolama sistemleriyle entegre çalışma ve şebeke ile paralel modu özellikleri sayesinde EV şarj istasyonları ve hibrit mikro şebekeler için ideal bir çözüm sunmaktadır. Powerlock konnektörler ve çabuk bağlantı kaplinleri sayesinde elektrik kablo ve yakıt hortum bağlantıları hızlı, kolay ve yüksek güvenilirlikte yapılabilmektedir. Kontrol paneli ve uzaktan izleme sistemi sayesinde tüm sistem kolayca izlenmekte ve yönetilmektedir.

Bu öncü teknoloji, TEKSAN’ın sürdürülebilirlik vizyonunda önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Günümüz standartlarının ötesinde düşük emisyonlu güç üretiminin geleceğini aktif şekilde yönlendirmektedir. Temiz, verimli ve güvenilir enerjinin nasıl üretildiğini yeniden tanımlayan TEKSAN, yeni nesil güç çözümleri için referans noktasını oluşturmakta ve sürdürülebilir teknolojilerdeki liderliğini pekiştirmektedir.