Europower Başkanı Behiç Harmanlı: Güç transformatöründe 100 adet sipariş aldık

Türkiye’nin en modern güç transformatörü tesislerinden birini kurduklarını söyleyen Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, Türkiye’nin enerji ekipmanlarında bölgesel üretim üssü olma potansiyeline inandıklarını bildirdi. Küresel enerji dönüşümüyle birlikte güç transformatörlerine yönelik talep hızla arttığını belirten Behiç Harmanlı, ABD ve Avrupa’da derinleşen arz açığının sektörde yeni yatırımları zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Bu kapsamda, şirket iştiraklerinden Europower World’un yüksek gerilim güç transformatörü üretimine başladığını ifade eden Harmanlı; Türkiye, Avrupa ve Afrika’dan aldığı 100 adet güç trafosu siparişi aldıkları bilgisini verdi. Artan küresel talep doğrultusunda şirket, güç transformatörü ve donanımı segmentinde 2028 yılına kadar 450 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Harmanlı, planlanan ikinci fabrika yatırımıyla birlikte bu rakamın 2032 itibarıyla 1.2 milyar doların üzerine çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.