Europower Enerji İcra Kurulu Başkanı A. Beril Harmanlı: Enerjiye İhtiyaç duyulan her alanda eksiksiz çözümler sunuyoruz

Üç yıl önce üretime başlayan Peak PV Solar fotovoltaik güneş paneli üretim fabrikası ile Grup olarak enerji sektörüne sundukları çözümleri daha da genişlettiklerini söyleyen Europower Enerji İcra Kurulu Başkanı A. Beril Harmanlı şöyle konuştu.

"Bugün geldiğimiz noktada Peak PV Solar, proje danışmanlığı, tasarım, kurulum, tedarik, devreye alma, işletme, bakım ve finansman uzmanlığı hizmetlerini bir bütün halinde sunan, bir ürün tedarikçisinden çok daha fazlasıdır. Gelişmiş teknolojilerle desteklenen modüllerimiz mükemmel güç değerlerine ve en üst düzeyde dönüştürme verimliliğine sahiptir ve tüm pazar segmentlerinde kullanılabilir. Sahada kanıtlanmış çift yüzeyli modüllerimiz, ilave performans avantajları ve uzun vadeli güvenilirlik sunmaktadır."

Peak PV’nin modern teknolojiler ile donatılmış tesislerinde 1.2 GW kapasite ile güneş paneli üretimi yaptığı bilgisini paylaşan A. Beril Harmanlı, “Gelen yoğun talep doğrultusunda kapasite artışı yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Peak PV’nin güneş paneli üretiminin yanı sıra depolama sistemleri konusunda da ciddi bir çalışma içinde olduğunun altını çizen Harmanlı, şebeke ölçekli ve endüstriyel depolama sistemlerinin yanında konut için gerekli çözümlere de yöneldiklerini kaydetti.

Şebeke ölçekli Enerji Depolama depolama alanındaki tüm ekipmanları üretme yeteneklerinin bulunduğunu özellikle vurgulayan Harmanlı, “Depolama sistemlerinin 3 ana bileşeninden AC kısmına ait ekipmanların tümünü üretecek yeteneklere haiz durumdayız. Her çeşit köşk (beton, prefabrik, konteyner, sac köşk) ve her türlü şaseyi (skid) üretebildiğimiz gibi her türlü depolama için gerekli olan otomasyon ve enerji yönetim sistemi yazılımlarını, EMS’yi de üretebiliyoruz. Konut tipi için de yazılım ve donanım tasarımı kendi ekiplerimizce yapılmış olan BMS (depolama ünitesi yönetim sistemi) üreterek fark yaratıyoruz” şeklinde konuştu.

‘’Bir trafo merkezinin tüm ekipmanlarını üretebiliyoruz’’

İşin depolama kısmında daha çok endüstriyel güç santrallerinde uzmanlaştıklarını ve dünyadaki stratejik ihtiyaçlara göre partner seçerek işe özel yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Harmanlı, şunları kaydetti:

“Dünyanın önde gelen batarya firmalarından SVOLT ile frame anlaşması imzaladık. Hedefimiz, Türkiye ve Avrupa’da 5 yıl içerisinde 5 Gigawatt-saatlik (GWh), depolama ünitesi için C2P (Cell to Pack) ve Konteynırlama tesisi kurulum yapmak. Peak PV ve Europower Enerji, bu özelliği ile yatırımcılar ve batarya üreticileri için gerçek bir ‘entegratör + EPC’ konumuna geldi. Dünyada bununla ilgili güvenilir çözüme ulaşan partner sayısı çok az. Büyük depolamalı sistemler, step-up trafo merkezine ve enerji nakil hattına (ENH) ihtiyaç duyar. Bir trafo merkezinin hemen hemen tüm ekipmanlarını üreten, bu konuda Türkiye’nin yüzde 80’inin taahhüdünü yerine getiren bir EPC firması durumundayız. Bu da tam kapsamlı ve tek merkezli bir EPC çözümü isteyen yatırımcılar önem arz ediyor."

Hibrit ve off-grid sistemler için mükemmel çözüm Sunjunior

Sahip oldukları finansal güç ve teknik yeterlilik sayesinde grup olarak hızlı bir ilerleme sağladıklarını aktaran Harmanlı, özellikle konutlara ve KOBİ’lere sundukları Sunjunior adındaki ürün ile pazardan güçlü bir geri dönüş aldıklarını belirtti. Ürünün her şey içinde konsepti ile çözüm sunduğuna dikkat çeken Harmanlı, “Başta sayaç olmak üzere tüm elektrik ekipmanları, acil stop sistemi ve diğer ana ürünleri de içeren Sunjunior, inverter ve depolamayı da içerisinde barındıracak şekilde kurgulandı. 60 kilovata kadar hibrit ve off-grid sistemler için mükemmel bir çözüm. Ayrıca modüler olduğu için sisteme sonradan da ekleme yapılabiliyor. Bu sistem özellikle ABD gibi işçiliğin pahalı olduğu yerlerde tercih ediliyor. Sunjunior’un 5 yıl içerisinde 30 bin adetten fazla satacağını düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

‘’Yurt dışı hedeflerimiz büyüyor’’

Ana şirket olan Girişim Elektrik’in aynı zamanda yatırımcı da olduğunu, Türkiye ve Avrupa’da yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirdiğini belirten Harmanlı, lisanslı ve müstakil depolama için yap-devret-işlet modeli ile yatırımlar yaptıklarını söyledi. Harmanlı, “Romanya ve Makedonya başta olmak üzere tüm Balkanlar’da, ayrıca Azerbaycan, Portekiz ve İtalya’da büyüme hedefimiz var. 5 yıl içinde 2 Gigawatt-saatten (GWh) fazla proje geliştirecek ve bir kısmında da yatırımcı olacağız. Makedonya, Sırbistan, Almanya, Romanya, Danimarka, Ukrayna, Moldovya gibi birçok Avrupa ülkesinde tasarım-mühendislik-uygulama (EPC) çalışmaları yaptık. Avrupa’da güçlü bir tanınırlığımız olduğundan Türkiye’deki gibi Avrupa’da da zirvede olmak istiyoruz” bilgisini verdi.

"Yatırımlara devam ediyoruz’’

Depolamada 5 yıl içerisinde 5 Gigawatt-saatten (GWh) fazla kurulum yapmayı planladıklarını vurgulayan Europower Enerji İcra Kurulu Başkanı A. Beril Harmanlı, “Bir güneş santralinin inverter ve kablo haricinde her şeyini üretebiliyoruz. AG ekipmanlar, güneş paneli, konstürksiyon, OG ve YG ekipmanlar da dahil olmak üzere onlarca kalem ürün fabrikamızdan sahaya çıkabiliyor. İkinci PV hattı, güç trafosu fabrikası yatırımı, akım gerilim trafosu yatırımı, Sunjunior otomasyon yatırımı, EMS ve BMS gibi enerji otomasyonu konusundaki Ar-GE yatırımları da aynı anda devam ediyor” ifadesini kullandı.

‘’Hedefimiz GES politikalarında dünya öncüsü olmak’’

‘’Temiz enerji ve yeşil dönüşüm, bizim için yaratılmış gibi” diyen Europower Enerji İcra Kurulu Başkanı A. Beril Harmanlı, şirket olarak ürettikleri tüm ekipmanların temiz enerji ve yeşil dönüşüme yönelik olduğunu söyledi.

Türkiye’nin güneş enerjisi ve depolama yatırımlarında dünya geneline göre ileride olduğu görüşünü paylaşan Harmanlı, “Ülkemiz, genel olarak bu işin tüm bileşenlerine yatırım yapıyor. EPC olarak baktığımızda ise biz de dahil olmak üzere dünya çapında görev alabilecek firmalarımız var. Tek sıkıntımız yönetmeliklerin çok hızlı değişmesi” dedi.

Yap-devret-işlet modeli ile yapılan yatırımlarda arazi kiralama ya da satın alma konularında eksiklikler bulunduğunu belirten Harmanlı, “Her ne kadar çağrı mektubu enerjiyi kullanacak firma adına olsa bile yatırımı yapacak yüklenicinin de araziyi alma ve kiralama konularında hak sahibi olması gerekiyor. Konunun baştan aşağı incelenmesini öneriyoruz” dedi.