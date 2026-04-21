Europower Enerji’den AYEDAŞ ile 1,55 milyon dolarlık sözleşme

Europower Enerji, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ile yaklaşık 1,552 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre, AYEDAŞ tarafından gerçekleştirilen “Havalı Hücre & Köşk Standart Alımı” ihalesine katılan Europower Enerji, en avantajlı teklifi sunarak ihaleyi kazandı. Süreç kapsamında kurum tarafından sözleşme daveti yapıldığı ve anlaşmanın 22 Nisan 2026 Çarşamba günü imzalanacağı bildirildi.

Sözleşmenin baz bedeli 1.552.000 USD olarak açıklanırken, güncel kur üzerinden toplam büyüklüğün yaklaşık 69,6 milyon TL seviyesinde olduğu ifade edildi.

Öte yandan KAP metninde yer alan parantez içi USD tutarı ile ana rakam arasında uyumsuzluk bulunması dikkat çekti; ancak ana sözleşme bedelinin 1,552 milyon dolar olduğu bilgisi öne çıkıyor.