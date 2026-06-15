Europower Enerji'den bir milyon dolarlık yeni anlaşma

Europower Enerji, Kırgızistan'da kullanılacak elektrik ekipmanlarının tedariki kapsamında yaklaşık 989 bin dolarlık yeni sipariş aldığını açıkladı.

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir sipariş aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde faaliyet gösteren bir firmadan Kırgızistan'da bulunan elektrik projelerinde kullanılmak üzere "Muhtelif Hava Yalıtımlı Orta Gerilim Modüler Hücre" satışı konusunda sipariş alındı.

Siparişin toplam bedeli 988 bin dolar olarak açıklandı.