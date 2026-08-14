Europower Enerji'den Konya'da yeni yatırım adımı

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Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını geliştirmek amacıyla Konya'da yeni bir arsa alımı gerçekleştirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre satın alma işlemi, Europower Enerji'nin bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Kozok Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından yapıldı.

Depolamalı enerji yatırımlarında kullanılacak

Kozok Enerji, Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan 34 bin 454 metrekare yüzölçümüne sahip arsayı depolamalı enerji yatırımlarının hayata geçirilmesi amacıyla satın aldı.

Arsanın, grup şirketlerinin yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi ve özellikle enerji depolama sistemlerine yönelik yatırımlarda değerlendirilmesi planlanıyor.

Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımın kapsamı, kapasitesi, yatırım tutarı ve takvimine ilişkin çalışmalar ilgili mevzuat ve izin süreçleri çerçevesinde sürdürülecek.