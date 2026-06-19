Europower Enerji'ye ABD'den 10,8 milyon dolarlık sipariş
Europower Enerji'nin bağlı ortaklığı Europower World Enerji, ABD'de yerleşik iki ayrı firmadan toplam 10,8 milyon dolar tutarında güç transformatörü siparişi aldı.
Europower Enerji, bağlı ortaklığı Europower World Enerji A.Ş.'nin ABD'deki iki ayrı firmadan yeni sipariş aldığını açıkladı.
Şirket, siparişlerin yüksek mühendislik ürünü güç transformatörlerinin üretim ve tedarikini kapsadığını belirtti.
Şiparişlerin toplam bedeli 10,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Şirket açıklamasında, alınan siparişlerin Europower World Enerji'nin yüksek gerilim güç transformatörleri alanındaki mühendislik kabiliyetlerini ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü ortaya koyduğu ifade edildi.
Ayrıca söz konusu anlaşmanın şirketin ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında yüksek katma değerli ürün grubundaki faaliyetlerini güçlendirdiği belirtildi.