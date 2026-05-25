Europower Enerji’ye ABD’den 3,25 milyon dolarlık sipariş

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde, ABD’den yeni sipariş aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Europower World Enerji, ABD merkezli yatırımcı bir firmadan yüksek gerilim güç transformatörü siparişi aldı.

Açıklamada söz konusu ürünlerin, Texas eyaletinde gerçekleştirilecek güneş enerji santrali (GES) projesinde kullanılacağı belirtildi.

Siparişin toplam bedeli 3,25 milyon dolar oldu.