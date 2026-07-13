Europower, Toroslar EDAŞ'tan 4,75 milyon dolarlık ihale aldı
Europower Enerji, Toroslar EDAŞ'ın recloser alımı ihalesini 4,75 milyon dolar bedelle kazandı. Sözleşmenin 17 Temmuz'da imzalanması planlanıyor.
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Europower Enerji, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) tarafından düzenlenen recloser alımı ihalesini kazandığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre ihale bedeli 4,75 milyon dolar olarak belirlendi.
Europower Enerji, ihaleye ilişkin sözleşmenin 17 Temmuz 2026 tarihinde imzalanmasının planlandığını bildirdi.