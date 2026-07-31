Europower World küresel güç transformatörü pazarında kapasitesini büyütüyor

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Enerji üretiminden iletim ve dağıtımına kadar uzanan süreçte kullanılan güç transformatörlerinin stratejik önemi her geçen gün artıyor. Girişim & Europower Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Europower World; güç transformatörleri ve reaktörlerin tasarımı, üretimi, test edilmesi ve devreye alınması alanında faaliyet yürütüyor. Kahramankazan'da kurulan yeni üretim tesisiyle birlikte şirket, hem üretim kapasitesini hem de mühendislik altyapısını küresel pazarlardaki talebe cevap verecek şekilde büyütmeyi amaçlıyor.

Şirketin faaliyetlerini değerlendiren Europower World Enerji A.Ş. İş Geliştirme Direktörü Kerem Köseoğlu, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen fabrikanın yıllık 25 bin MVA'nın üzerinde üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Üretim altyapısının 500 MVA ve 500 kV üzerindeki güç transformatörlerinin üretimine imkân sağladığını belirten Köseoğlu, üretim süreçlerinin dijital olarak takip edildiğini, laboratuvarlarında ise IEC, IEEE, ANSI ve BS standartlarına uygun 30'dan fazla transformatör testinin gerçekleştirilebildiğini ifade etti.

Yüksek güçlü transformatör üretiminde mühendislik kabiliyetinin kritik önem taşıdığına dikkat çeken Köseoğlu, grubun yaklaşık 2 bin 100 çalışanı, 12 üretim tesisi ve 180 bin metrekarelik üretim alanıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü, ürün ve hizmetlerini ise beş kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştırdığını kaydetti.

"Güç transformatörleri enerji dönüşümünün en kritik bileşenlerinden biri haline geliyor"

Enerji dönüşümüyle birlikte güç transformatörlerinin rolünün de değiştiğini belirten Kerem Köseoğlu, "Güç transformatörleri, elektrik sistemlerinin yalnızca geleneksel bir ekipmanı olmaktan çıkarak şebeke güvenilirliği ve enerji dönüşümünün en kritik bileşenlerinden biri haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji santralleri, elektrikli ulaşım, veri merkezleri ve sanayide elektrifikasyon yatırımlarının hem yeni şebeke yatırımlarını hem de mevcut iletim ve dağıtım altyapısının modernizasyonunu hızlandırdığını dile getiren Köseoğlu, "Bu dönüşüm, daha yüksek kapasiteli, farklı yük profillerine uyum sağlayabilen ve uzun süre güvenilir biçimde çalışabilen transformatörlere olan ihtiyacı artırıyor" dedi.

Uluslararası pazarda üretim kapasitesi ve teslim sürelerinin sektörün en önemli gündemlerinden biri olduğunun altını çizen Kerem Köseoğlu, "Biz en yeni teknolojiyle kurduğumuz üretim tesisimiz sayesinde müşterilerimize hem hızlı hem de güvenilir ürünler sunabiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerji yatırımları büyümeyi destekliyor

Yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımlarının şirketin büyüme stratejisinin merkezinde yer aldığını aktaran Köseoğlu, güneş ve rüzgâr enerjisi santrallerinin jeneratör yükseltici transformatörler, şebeke bağlantı transformatörleri ve reaktörlere yönelik talebi artırdığını söyledi.

Enerji depolama yatırımlarının ise çift yönlü enerji akışı nedeniyle daha gelişmiş koruma ve kontrol sistemlerine ihtiyaç doğurduğunu belirten Kerem Köseoğlu, "Bir transformatörü yalnızca kendi teknik sınırları içerisinde değil, bağlı bulunduğu santral ve şebeke sisteminin tamamını dikkate alarak tasarlıyoruz. Doğrudan yatırımcıyla iletişim halinde anahtar teslim çözümler sunabiliyoruz. Bunu Türkiye'de ve dünyada yapabilen firma sayısı çok azdır" diye konuştu.

"İlk Amerika siparişimizi aldık"

Europower markasının beş kıtada 80'den fazla ülkeye ulaşan ihracat ve proje tecrübesinin Europower World için önemli bir avantaj oluşturduğunu belirten Köseoğlu, Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'nın öncelikli pazarları arasında yer aldığını söyledi.

Özellikle Kuzey Amerika pazarına odaklandıklarını kaydeden Kerem Köseoğlu, "ABD ve Kanada'da yaşlanan iletim ve dağıtım altyapısı ile yenilenebilir enerji ve veri merkezi yatırımları önemli bir pazar potansiyeli oluşturuyor. Kuzey Amerika'da sürdürülebilir ve uzun vadeli bir konum oluşturmaya başladık. İlk Amerika siparişimizi aldık ve gerisi gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Küresel pazarda yalnızca fiyatla rekabet etmek yeterli değil"

Türkiye'nin elektromekanik sanayisinin küresel ölçekte önemli bir üretim gücüne sahip olduğunu belirten Köseoğlu, yüksek katma değerli üretim, güçlü mühendislik altyapısı, akredite test merkezleri ve nitelikli insan kaynağının sektörün rekabet gücünü belirleyeceğini söyledi.

Küresel pazarda rekabet koşullarının değiştiğine işaret eden Köseoğlu, "Küresel pazarda yalnızca fiyatla rekabet etmek yeterli değil. Tasarım kabiliyeti, enerji verimliliği, uluslararası standartlara uyum, güvenilir teslimat, dijital kalite takibi ve satış sonrası hizmetler artık üreticilerin gerçek rekabet gücünü belirliyor" dedi.

Modern üretim altyapıları ve mühendislik kabiliyetleriyle küresel pazarda güvenilir bir tedarikçi olmayı hedeflediklerini belirten Köseoğlu, Europower World markasını yüksek mühendislik, güvenilirlik ve hızlı teslimatla özdeşleşen küresel bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.