EVA Airways filoyu yeniliyor: 42 uçaklık dev sipariş kesinleşti

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Tayvan merkezli EVA Airways, uzun menzilli filo dönüşümünü hızlandırdı.

Havayolu, Airbus ile toplam 42 uçaklık sipariş paketini kesinleştirdi. Anlaşma kapsamında 24 adet A350-1000 ve 18 adet A321neo teslim alınacak.

Airbus'ın Nisan ayı açıklamasına göre EVA, Mart 2025'te duyurduğu 6 adet A350-1000 ve 3 adet A321neo siparişini kesin siparişe çevirdi. Böylece havayolunun bekleyen sipariş defteri 24 adet A350-1000 ve 18 adet A321neo olarak netleşti.

777'lerin yerini A350 alacak

EVA'nın planı uzun menzilde dönüşüm. Filodaki 34 adet Boeing 777-300ER zamanla yerini A350-1000'e bırakacak. Söz konusu 777'lerin 12'si neredeyse 20 yıllık. A350-1000'lerin teslimatları 2027'den itibaren başlayacak.

Dar gövdede ise A321ceo dönemi kapanıyor. 24 adet A321ceo'nun kira sözleşmeleri 2022-2026 arasında sona eriyor. Havayolu, bu uçaklar için Airbus A321neo ve Boeing 737 MAX arasında değerlendirme yapmış, sonunda A321neo'da karar kılmıştı. A321neo teslimatları 2029'da başlayacak.

EVA Başkanı Clay Sun, yeni siparişlerle ilgili "A350-1000 ve A321neo kendi kategorilerinde verimlilik ve konfor açısından yüksek standart belirliyor. Filo ve network genişleme planlarımızda bu uçakların menzil ve verimliliğini kullanacağız" dedi.

Filo 89 uçaktan 130'un üzerine çıkacak

EVA'nın mevcut filosu 89 uçaktan oluşuyor. Sipariş defterinde ayrıca 5 adet Boeing 787-9 ve 4 adet Boeing 787-10 bulunuyor. Bu teslimatların 2033'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Havayolu böylece önümüzdeki 5 yılda hem uzun menzilde yakıt tüketimini düşürmeyi hem de küçük Çin şehirlerine yaptığı A321 operasyonlarını yenilemeyi hedefliyor.