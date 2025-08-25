Evergrande, Hong Kong borsasından çıkarıldı

  1. Ekonomim
Çin'in bir dönem en büyük konut geliştiricisi olan Evergrande Group, Hong Kong borsasından çıkarıldı.

Bu karar, şirketin 18 aydır askıda olan hisse işlemlerini sürdürememesi üzerine alındı ve son yılların en büyük delist işlemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Şirketin finansal krizi 2021 yılında kamuoyuna yansımış, o tarihten bu yana Evergrande ve benzeri birçok geliştirici, konut satışlarındaki yavaşlama ve finansman seçeneklerinin azalması nedeniyle borç yükümlülüklerini yerine getirememişti.

Hong Kong Borsası, hisselerinin 18 ay boyunca askıda kalması ve işlem görmeye başlayamaması üzerine 25 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere Evergrande'nin listelemesini iptal etme kararı aldı.

