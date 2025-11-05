Evgeny Kapustin, Mondelēz International’ın Türkiye ve Avrasya Bölgesi lideri olarak atandı

Mondelēz International’ın Türkiye ve Avrasya Bölgelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alacak Evgeny Kapustin, aynı zamanda Mondelēz International Türkiye’nin Genel Müdürlük görevini de üstlenecek.

Evgeny Kapustin kimdir?

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden Onur Derecesi ile mezun olan Kapustin, ardından Orkla Brand School ile Nestlé Brand School programlarını tamamladı. Kariyerine Carlsberg grubunda başladı, sonrasında Nestlé, PepsiCo ve Mondelēz International gibi dünyanın önde gelen şirketlerinde çeşitli liderlik pozisyonlarında bulundu. Mondelēz bünyesinde daha önce Doğu Avrupa Çikolata Kategori Direktörü, Doğu Avrupa Şekerleme Başkan Yardımcısı ve ABD’de Clif markasından sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ağustos 2025 itibarıyla ataması gerçekleşen Evgeny Kapustin, yeni görevinde 11 ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyada şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini yönetmekten, finansal performans ve marka liderliğini güçlendirmekten sorumlu olacak.