Evyap’ın, Ahmet Fikret Evyap adına Tuzla’da yaptıracağı lisenin temeli atıldı

Türkiye’nin lider kişisel temizlik ve bakım şirketi Evyap, fabrikasının da bulunduğu Tuzla’ya 32 derslikli bir mesleki ve teknik lise inşa edecek. Geçen yıl vefat eden Evyap’ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap adına yaptırılacak lise, tamamlandığında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.

Yenilikçi vizyonuyla Evyap’ı global bir ihracatçıya dönüştüren Fikret Evyap’ın adının verileceği okul, yaklaşık 17 bin metrekare üzerine inşa edilecek. Toplam 32 derslikli okul binası, üç adet atölye binası, kapalı spor salonu ile açık spor alanlarından oluşacak ve yaklaşık olarak 15 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek.

Okulun temel atma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Evyap Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Evyap, Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap, Evyap İcra Kurulu Üyesi Ömer Evyap, merhum A. Fikret Evyap’ın eşi Semra Evyap, kızları Ayşe Evyap Kadakal ve Zeynep Evyap Kutsoy başta olmak üzere Evyap çalışanları ve öğrenciler katıldı.

"İstanbul’un önemli bir ihtiyacını karşılayacak"

Temel atma töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, şu anda İstanbul’un en çok ihtiyacı olan şeyin meslek liseleri olduğunu belirtti. Gül, “Bu proje usulen yapılmış bir proje değil. Öncelikle teklif aileden geldi. Bu bizim için çok kıymetli. Meslek lisesi mezunu insana ihtiyacımız var. Meslek lisesi mezunlarının piyasada daha kolay iş bulduğunu görüyoruz. Lisemizi yaparken ihtiyacı olan atölyeleri ve spor salonunu planlamaları da çok kıymetli. Tuzla’nın ve İstanbul'un önemli bir ihtiyacını inşallah kapatmış olacak” şeklinde konuştu.

“Okulumuzun açılışını da inşallah Evyap ailesi ile birlikte yapacağız” diyen Vali Gül, “İnanıyorum ki, burada okuyan öğrencilerimiz arasından yeni Fikret Evyap’lar çıkacak ve onlar da ileride her biri kendi çapında bir Evyap olduğunda dönüp okul yaptıracaklar” dedi.

Mesleğine aşık, vizyoner bir iş insanı

Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap ise, sözlerine babası Ahmet Fikret Evyap’ın vizyonerliği, çalışkanlığı ve tutumluluğuna değinerek başladı. “Sevgili babamı başkalarından ayıran üç özelliğini sıralayacağım” diyen Evyap, şöyle devam etti:

“Fikret Bey övünmeyi sevmezdi, o nedenle ne kadar okul yaptırdığına hiç değinmeyeceğim. Kendisini özel kılan şeylerden bahsetmek istiyorum. Onu tanıdığım herkesten ayıran en önemli özelliği, mesleğine aşık bir insan olmasıydı. Daha çocukluk yıllarında babasının sabun atölyesinden sabun, babaannemizin mutfağından tencere kaçırıp bahçede sabun yapmaya çalışırmış. Son yıllarında sağlığı nedeniyle evden çıkamadığında, seyahate giden herkesten sabun getirmesini isterdi. Getirdiğimizde de çocuklar gibi sevinirdi.

Bir diğer özelliği, gelecekle ilgili öngörülerinde müthiş isabetli olmasıydı yani vizyonerdi. Ve müthiş tasarruf sahibi bir insandı. Bana 35 yaşım için yazdığı mektubu, yağ fiyatlarını not aldığı kağıdın arkasına yazacak kadar tutumluydu. Ama asla cimri değildi. Şu anda Erzurum’da da Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi’nin inşaatı devam ediyor. İnşallah bu okullardan mezun olan arkadaşlarımız da Mehmet Rıfat Bey, Fikret Bey gibi vatana millete hayırlı insanlar olacak.”

Ahmet Fikret Evyap Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Hakkında

Okulun eğitim vereceği bölümler, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve eğitim camiasının yönlendirmesiyle bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendi. Okulda kimya teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri bölümlerinde yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim verilecek.

Tefrişatı, masa, sıra, akıllı tahta, laboratuvar, bilgisayar sınıfı ve atölyelerin iç donanımı Evyap tarafından karşılanacak olan okulun üç yıl içinde hizmete açılması planlanıyor. Okulun maliyetinin yaklaşık 350 milyon TL olması öngörülüyor.