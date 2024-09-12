Evyap’tan 97. yılında Endonezya’da yeni üretim tesisi

Kişisel temizlik, kişisel bakım ve hijyen alanında dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Evyap, Türkiye dışındaki yeni yatırımı için Endonezya’yı seçti.

Endonezya’nın Kuzey Sumatra Eyaleti’nin Sei Mangkei Bölgesi’nde hayata geçecek yeni üretim tesisinin temel atma töreni 5 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşti. Bu yatırım, Evyap’ın Endonezya’daki ilk girişimi olmakla beraber, şirketin Güneydoğu Asya’daki büyüme stratejisinin de önemli bir adımı. Proje, Türkiye ile Endonezya arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeye ve bölgenin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye de katkıda bulunacak.

Temel atma töreni, Endonezya Yatırım Bakanı Yardımcısı Nurul Ichwan, Türkiye’nin Endonezya Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sri Endang Novitasari, Malezya Başkonsolosu Shahril Nizam Abdul Malek, Türkiye Fahri Konsolosu Rahmat Shah, Simalungun Valisi Radiopoh Hasiholan Sinaga, Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap, Evyap Yönetim Kurulu üyeleri, İcra Kurulu, Evyap Oleo Malezya ve Sei Mangkei Özel Ticaret Bölgesi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende Endonezya Yatırım Bakanı Yardımcısı Nurul Ichwan, “Bölgeye yapılan bu önemli yatırım için çok teşekkür ederiz. Bu yatırım sadece Endonezya değil Asya’nın refah ve kalkınmasında önemli bir paya sahip olacak. Bu sayede Endonezya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de güçleneceğine inanıyoruz” dedi.

Küresel rekabete önemli bir avantaj sağlayacak

Yeni tesis, Evyap’ın uluslararası büyüme planlarının önemli bir adımı olarak 70 milyon doların üzerinde bir yatırımla hayata geçiyor. Endonezya yatırımı, Evyap’ın küresel oleo-kimya pazarındaki rolünü daha da güçlendirecek. Tesis, Evyap’ın Güneydoğu Asya’daki operasyonel varlığını kuvvetlendirmenin yanı sıra, Malezya’daki mevcut faaliyetleriyle de sinerji yaratacak ve Evyap’ın bölgedeki liderliğini pekiştirecek.

Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap, törende yaptığı konuşmada, “Endonezya’ya yaptığımız bu yatırım, kurucularımızın bizlere miras bıraktığı anlayışın, emanet ettikleri değerlerin tartışmasız bir göstergesi. 12 yıl önce, 2012’de Evyap olarak Malezya’da Johor Bahru fabrikamızın temelini attığımızda Evyap Grubu katı sabun, hızlı tüketim ve limancılık alanlarında faaliyet gösteriyordu. Bugün ise, Evyap olarak oleo-kimya sektöründe en geniş ve global müşteri portföyüne sahip şirketlerden biriyiz. Endonezya’daki yeni tesisimiz tamamlandığında, oleo-kimya sektöründe dünyanın ilk 5 oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.