Expedia hisselerinde güvenlik şoku: Rezervasyonlarda sert fren

Seyahat endüstrisinin en güçlü oyuncularından Expedia, küresel jeopolitik risklerin doğrudan hedefi haline geldi. Şirketin hisselerinde yaşanan sert düşüşün temelinde, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve ABD’nin en popüler tatil rotalarından biri olan Meksika için yayımlanan güvenlik tavsiyeleri yatıyor. Yatırımcılar, tatil ve iş seyahatlerinde yaşanan kitlesel iptallerin, şirketin Euro ve dolar bazlı gelir projeksiyonlarını ciddi şekilde etkileyeceğinden endişe ediyor.

Orta Doğu hattında turizm felci

Orta Doğu’daki çatışmaların sadece bölgeyle sınırlı kalmayıp küresel bir güvenlik endişesine dönüşmesi, bölgeye yönelik turizm ve iş seyahatlerini durma noktasına getirdi. Expedia üzerinden yapılan rezervasyonların hızla iptal edilmesi, sadece bölge otellerini değil, havayolu ve tur operatörü ağını da sarsıyor. Güvenlik risklerinin arttığı bir iklimde tüketicilerin rotalarını daha güvenli limanlara kırma eğilimi, Expedia gibi küresel çapta geniş bir ağa sahip platformlar için ani nakit akışı kaybı anlamına geliyor.

Meksika uyarısı: Tatil talebinde ani düşüş

Hisselerdeki düşüşü tetikleyen ikinci büyük darbe ise ABD’nin Meksika için yayımladığı yeni güvenlik tavsiyesi oldu. Meksika’nın bazı turistik bölgelerinde artan riskler nedeniyle vatandaşlarını uyaran ABD yönetimi, en popüler ‘güneş ve plaj’ rotalarındaki talebi bıçak gibi kesti. Expedia’nın en büyük pazarlarından biri olan Meksika hattındaki bu daralma, özellikle tatil paketleri ve konaklama gelirleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.